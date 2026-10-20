Кой е най-добрият протеин

Тофуто е най-добрият източник на протеин според научна оценка, която отчита едновременно влиянието на храните върху човешкото здраве, околната среда и финансовата им достъпност, предава Би Би Си. Растителните протеини като цяло се представят по-добре от животинските, показва изследването, в което са сравнени 20 хранителни продукта с високо съдържание на белтъчини. Автор на класацията е д-р Крис Макдоналд, поведенчески учен от университета в Кеймбридж и директор на Института за по-добри протеини.

След тофуто в общото подреждане се нареждат семената от чиа и бобът, а в челната петица влизат още киноата и слънчогледовите семки. В дъното на класацията са агнешките котлети, моцарелата и чедърът.

Една от основните причини за по-доброто представяне на растителните храни е по-малкият им екологичен отпечатък. При оценката на въздействието върху околната среда Макдоналд сравнява емисиите на парникови газове, замърсяването на водите, използването на земя и потреблението на вода, необходими за производството на 100 грама протеин от всеки продукт.

Тофуто заема първото място и по този показател, следвано от семената от чиа, киноата, боба и слънчогледовите семки. Сред най-неблагоприятно представилите се са свинското, говеждото и сиренето чедър.

Изследователят обръща внимание и на етичния проблем при производството на месо и млечни продукти. Подобряването на условията за отглеждане на селскостопанските животни изисква повече земя, което може да увеличи натиска върху дивата природа. Така възниква труден компромис: разширяването на площите за животновъдство може да доведе до страдание както за повече диви животни, така и за повече селскостопански животни.

Кои храни са най-полезни за хората?

Проучването не се ограничава до екологичните показатели. То отчита и хранителната стойност на продуктите, включително дали протеинът съдържа всички незаменими аминокиселини, от които човешкият организъм се нуждае, както и количествата сол и наситени мазнини.

При тази оценка разликите между растителните и животинските продукти са по-малки. Пилешките гърди и рибата тон например заемат съответно четвърто и пето място в класацията за хранителни качества, докато нахутът и бразилските орехи се нареждат по-назад.

Тофуто обаче отново е на първо място, следвано от лещата и боба. Последните три позиции са за агнешките котлети, моцарелата и чедъра.

„Сиренето се представи слабо както от гледна точка на хората, така и на планетата“, посочва Макдоналд. Според него причините са високото съдържание на мазнини и значителните емисии, свързани с производството му.

Класация отвъд етикетите в супермаркета

Изследването цели да даде на потребителите по-пълна представа за последиците от хранителния им избор, вместо те да се ориентират единствено по отделни показатели върху опаковките.

Авторите обобщават, че изборът на източник на протеин е свързан не само със собственото здраве, но и с отношението към животните, природата и бъдещите поколения.

Общата класация на 20-те източника на протеин: