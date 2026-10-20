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Кой е най-добрият протеин

Растителните храни изпреварват повечето животински продукти

Днес, 12:58
Pexels

Тофуто е най-добрият източник на протеин според научна оценка, която отчита едновременно влиянието на храните върху човешкото здраве, околната среда и финансовата им достъпност, предава Би Би Си. Растителните протеини като цяло се представят по-добре от животинските, показва изследването, в което са сравнени 20 хранителни продукта с високо съдържание на белтъчини. Автор на класацията е д-р Крис Макдоналд, поведенчески учен от университета в Кеймбридж и директор на Института за по-добри протеини.

След тофуто в общото подреждане се нареждат семената от чиа и бобът, а в челната петица влизат още киноата и слънчогледовите семки. В дъното на класацията са агнешките котлети, моцарелата и чедърът.

Една от основните причини за по-доброто представяне на растителните храни е по-малкият им екологичен отпечатък. При оценката на въздействието върху околната среда Макдоналд сравнява емисиите на парникови газове, замърсяването на водите, използването на земя и потреблението на вода, необходими за производството на 100 грама протеин от всеки продукт.

Тофуто заема първото място и по този показател, следвано от семената от чиа, киноата, боба и слънчогледовите семки. Сред най-неблагоприятно представилите се са свинското, говеждото и сиренето чедър.

Изследователят обръща внимание и на етичния проблем при производството на месо и млечни продукти. Подобряването на условията за отглеждане на селскостопанските животни изисква повече земя, което може да увеличи натиска върху дивата природа. Така възниква труден компромис: разширяването на площите за животновъдство може да доведе до страдание както за повече диви животни, така и за повече селскостопански животни.

Кои храни са най-полезни за хората?

Проучването не се ограничава до екологичните показатели. То отчита и хранителната стойност на продуктите, включително дали протеинът съдържа всички незаменими аминокиселини, от които човешкият организъм се нуждае, както и количествата сол и наситени мазнини.

При тази оценка разликите между растителните и животинските продукти са по-малки. Пилешките гърди и рибата тон например заемат съответно четвърто и пето място в класацията за хранителни качества, докато нахутът и бразилските орехи се нареждат по-назад.

Тофуто обаче отново е на първо място, следвано от лещата и боба. Последните три позиции са за агнешките котлети, моцарелата и чедъра.

„Сиренето се представи слабо както от гледна точка на хората, така и на планетата“, посочва Макдоналд. Според него причините са високото съдържание на мазнини и значителните емисии, свързани с производството му.

Класация отвъд етикетите в супермаркета

Изследването цели да даде на потребителите по-пълна представа за последиците от хранителния им избор, вместо те да се ориентират единствено по отделни показатели върху опаковките.

Авторите обобщават, че изборът на източник на протеин е свързан не само със собственото здраве, но и с отношението към животните, природата и бъдещите поколения.

Общата класация на 20-те източника на протеин:

  1. Тофу

  2. Семена от чиа

  3. Боб

  4. Киноа

  5. Слънчогледови семки

  6. Леща

  7. Пилешки гърди

  8. Риба тон

  9. Фъстъци

  10. Нахут

  11. Орехи

  12. Бразилски орехи

  13. Сьомга

  14. Яйца

  15. Свински котлети

  16. Треска

  17. Телешки стек

  18. Агнешки котлети

  19. Моцарела

  20. Чедър

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