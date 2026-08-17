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При жените инфарктът има различни симптоми

Това го прави лесен за изпускане

Днес, 18:53
Pexels

Преди няколко месеца, докато бях на работа, усетих нещо различно – странен натиск в гърдите и гръдния кош, когато станах от мястото си и направих няколко крачки, но не му обърнах внимание. На следващия ден обаче това се повтори. Нямаше болка, дишането ми беше нормално. Пак същата ситуация – когато и да станех и да направех няколко крачки, стягането се повтаряше. Работя в болница и стените на кабинета са покрити с плакати за симптомите на инфаркт и инсулт. Знам ги наизуст, но в този момент стоях в коридора и чаках новото усещане да отшуми. Колежка – медицинска сестра, се спря при мен и ме попита всичко наред ли е. Казах й, че усещам нещо в горната част на тялото, и че имам странно усещане във врата и гърдите. Тя ме прати в спешното отделение. "Човек никога не знае", каза ми тя. Помислих си, че съм разтегнала мускул, но въпреки това последвах съвета й. Дължа й живота си.

Това е разказ на медицински специалист – жена, която пропуска собствените си симптоми за инфаркт. В спешното отделение не виждат нищо на електрокардиограмата и в нивата на тропонин, които се ползват за тест дали има инфаркт. Едва на следващия ден повторен преглед и проверка на артериите с катетър показва, че две от тях са запушени. Лекарите заключават, че жената е преживяла един инфаркт и най-вероятно е била на път към втория, но поставените стентове я спасяват. Нейната история се оказва доста разпространена – инфарктът при жените често е различен от този при мъжете, поради което лесно може да се пропусне. По този повод "Гардиън" публикува полезни съвети за какво да внимаваме.

Инфарктът настъпва, когато част от сърдечния мускул не получава достатъчно кръв и кислород, най-често заради запушване на коронарна артерия. Симптомите при мъжете и при жените са различни. При мъжете най-честите признаци са болка в гърдите, лявата ръка, челюстта, врата или гърба; прилошаване, повръщане, проблеми с храносмилането; задъхване. При жените списъкът от симптоми е по-дълъг – болка в гърдите, натиск в долната част на гръдния кош, горната част на корема, челюстта, врата, горната част на гърба; прилошаване или повръщане; припадък и задъхване; запек или изключителна слабост. Невинаги има болка в гърдите или натиск.

При прегледа трябва да се вземат предвид и допълнителни фактори – високо кръвно при бременност, настъпване на менопауза, хормонозаместваща терапия, използване на противозачатъчни.

Това обаче не е всичко и жените трябва да са готови да обърнат внимание и на други области, които може да не са симптоматични. Сърцето и стомахът имат общи нерви например и много жени не знаят, че затрудненото храносмилане, прилошаването и стомашно-чревните проблеми може да са симптом на сърдечни заболявания.

Лекарите подчертават, че е добре да се забелязват дори малки промени в състоянието, които на пръв поглед не изглеждат свързани със сърцето. Трудно е да се обясни, че нищо не те боли, но въпреки това тялото ти казва, че нещо някъде не е наред, признават специалисти по женско здраве. Особено при жените е лесно да се подмине проблемът като умора или нерви, защото е разпространено схващането, че те рядко получават инфаркт. Всъщност сърдечносъдовите заболявания при тях са подценени и могат да се проявят по всяко време, не само след менопаузата (естрогенът преди това предпазва от проблеми със сърцето).

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