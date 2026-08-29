Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта

Кардиолози от цял свят приеха първата универсална дефиниция на инфаркта, която може да промени начина, по който заболяването се диагностицира и лекува, особено при жените. Новите насоки са изготвени от четири водещи организации – Европейското кардиологично дружество, Американския колеж по кардиология, Американската кардиологична асоциация и Световната сърдечна федерация.

Новите правила бяха оповестени при откриването на годишния конгрес на Европейското общество на кардиолозите, който е най-големият форум за кардиология в света. Новият подход, според специалистите, ще доведе до революция в лечението на заболяването, а жените за пръв път ще получат адекватна грижа.

Досега някои по-редки видове инфаркт, които значително по-често засягат жени, са били класифицирани като по-малко сериозни. Това е водело до забавяне на диагнозата и до лечение, което невинаги е било подходящо за конкретната причина за инфаркта.

Новите правила поставят три от тези състояния наравно с останалите видове инфаркт: спазъм на коронарните артерии, коронарна емболия и спонтанна дисекация на коронарна артерия (SCAD).

При коронарния спазъм артерията се свива и ограничава притока на кръв и кислород към сърцето. Той може да бъде предизвикан от силен емоционален стрес, физическо натоварване или екстремно ниски температури. При коронарната емболия съсирек или мастно отлагане достига до коронарна артерия и я блокира. SCAD представлява разкъсване на стената на коронарна артерия и се наблюдава в поне 80% от случаите при жени, често по време или непосредствено след бременност.

Променя се и начинът, по който се използва изследването за тропонин – белтък, който се освобождава в кръвта при увреждане на сърдечния мускул. Досега за поставяне на диагнозата при жените се е използвал същият праг като при мъжете. Новите насоки предвиждат по-нисък праг за жените, което би трябвало да позволи откриването на повече случаи.

Според проф. Никълъс Милс от Университета в Единбург, ръководил международната група, изработила насоките, досегашният подход е създавал „системно непреднамерено пристрастие“ срещу жените. Новата единна система има за цел да осигури по-бърза и точна диагноза и по-подходящо лечение.

Насоките са публикувани в European Heart Journal. Авторите ги определят като най-голямата промяна в дефинирането и диагностицирането на инфаркта от десетилетия и призовават да бъдат въведени възможно най-широко в практиката.