Портокаловият сок променя активността на хиляди гени

Редовната консумация на портокалов сок въздейства върху активността на хиляди гени, свързани с метаболизма, възпалителните процеси, кръвното налягане. Това показва малко проучване, публикувано в научната периодика. В изследването са включени 20 здрави доброволци – 10 мъже и 10 жени на възраст между 21 и 36 години. Те са консумирали по 500 мл портокалов сок дневно в продължение на 60 дни. В началото и в края на периода от участниците са взети кръвни проби, от които са изолирани мононуклеарни клетки на периферната кръв, за да се проследи как се променя активността на хиляди гени след 60-дневната консумация. Целта на изследването е да установи какви клетъчни процеси стоят зад известните ползи от пиенето на портокалов сок, например за намаляване на риска от сърдечносъдови заболявания.

Резултатите показват значителни промени в генната активност в положителна посока. Общо са установени 1705 гена, чиято активност се е променила, както и промени в 66 микроРНК, 19 дълги некодиращи РНК и 67 малки ядърцеви РНК – молекули, които участват в регулирането на активността на други гени. Засегнати са гени и биологични пътища, свързани с възпалението, липидния метаболизъм, образуването на мастна тъкан, инсулиновата резистентност и регулирането на кръвното налягане. Сред променените гени са IL6 и IL1β, свързани с възпалителни процеси, GSK3B и RIPK1, свързани с липидния метаболизъм, както и NAMPT и NLRP3, имащи отношение към регулирането на кръвното налягане.

Интересен резултат е, че реакцията се различава според телесното тегло. При хората с наднормено тегло промените са били по-силно свързани с липидния метаболизъм и образуването на мастна тъкан, докато при хората с нормално тегло са се откроявали промени в гени, свързани с възпалителните процеси. Смята се, че някои вещества в портокалите, например хесперидинът – цитрусов флавоноид с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, влияе върху кръвното налягане, холестерола и начина, по който тялото усвоява захарта.

Авторите посочват, че тези резултати дават възможно молекулярно обяснение на наблюдавани в предишната част на изследването промени, включително понижение на кръвното налягане и процента телесни мазнини след консумация на портокалов сок. Те обаче не доказват сами по себе си, че портокаловият сок предотвратява сърдечносъдови заболявания или води до конкретни клинични ползи.