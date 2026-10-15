Нова серия кошмарни разкази излезе наяве от болниците

Разкритията за злоупотреба с медицинските практики в болниците навлязоха в нов скандален етап. Новата серия кошмарни разкази бе предизвикана от разследване на Валя Ахчиева.

В разследването си Валя показва как в отделението по оперативна гинекология на болница "Пирогов” медицинските изделия за еднократна употреба - например, хирургически нож, се използват многократно и за други пациентки при сложни гинекологични и лапароскопски операции. Това е забранено и според законите, и според указанията на производителя, защото се създава риск за пациента. В "Пирогов" обаче многократната употреба е разпоредена със заповед на началник на отделение. Част от лекарите твърдят, че го правели по "социални" причини – да спестят пари на пациентките си, въпреки че така ги излагат на риск от всякакви зарази.

Медиците в репортажа на Ахчиева се оправдават с възможност, която е съществувала до април тази година в медицинския стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции. Тя предвижда – абсолютно в разрез с всякакви правила, обработка и рестерилизация, т.е. повторна употреба, на медицински изделия за еднократна употреба, "по изключение". Вече е в сила нов стандарт, в който такова изключение вече не се допуска, установи проверка на "Сега".

Материалът на журналистиката предизвика порой от подобни истории в социалните мрежи. Много лекари потвърждават, че това е практика в болниците у нас с всякакви инструменти за еднократна употреба. Това е и ключова причина за вътреболничните инфекции, които у нас почти изцяло се прикриват от болниците.

"Това не се случва само в "Пирогов", а навсякъде, с всичко, което може да мине стерилизация (а понякога дори и да не може)", написа Василена Киара Димитрова, известна от протестите на младите медици. Тя напомня свой пост, след който се е опитала да говори и с министъра. В него Василена Киара пише, че с очите си е видяла в много болници как еднократен кит за лапароскопски операции се стерилизира, въпреки че е направен от материал, който не трябва да се подлага на висока температура, защото това крие рискове. Този кит се доплаща от пациента – 200-300 евро, които потъват в болницата без реално направен разход.

Василена обаче на свой ред предизвиква гневни коментари, защото пише: "За тези практики не обвинявайте лекарите, а това как се управлява тази система". "Стига с това оневиняване на лекарите. Ти знаеш, че се извършва такава практика, която пряко застрашава живота и здравето на пациентите. А ти си там именно, за да опазиш живота и здравето им. Щом си станал свидетел и си замълчал, си също толкова виновен. Какво значение, че са ти го спуснали отгоре", коментира под поста й потребител на "Фейсбук".

Борис Таблов – също медик, разказва за многократна употреба на вид ларингеална маска, използвана по време на анестезия. Той казва, че е работил в няколко български болници и досега не е видял място, на което тези маски да се използват еднократно. "Докато мантрата, която се повтаря непрекъснато от водещи лица на българската медицина, е, че най-голямото достойнство на системата е нейната достъпност, без никакво значение какво следва след затварянето зад болничните врати, така ще е. Докато първото нещо, което научават младите колеги - без значение лекари, сестри и т.н., е как еднократният консуматив се използва н-пъти - така ще е. Докато не върнем в центъра на системата човека, а не парите - така ще е", заключава той.

Истории споделят и пациенти. "След ревизия на тазобедрена става баща ми е с вътрешно болнична инфекция, последвали 5 операции и на легло инвалид", казва жена от Бургас по адрес на частна болница в града. Други разказват за заразяване при гинекологични интервенции, за отнети импланти и винтове при ортопедични операции. Има случаи на счупен инструмент за еднократна употреба в тялото на жена, станал крехък от многократни стерилизации, за блокирал катетър, стерилизиран няколко пъти преди да попадне при последния си пациент и т.н.

На целия този фон със скандални коментари за случая в Пловдив се записа и Николай Брънзалов, шеф на Българския лекарски съюз. Той е огорчен от начина, по който е проведена акцията в Пловдив, сякаш се арестуват наркобарони. Брънзалов хвърли вина на пациентите, защото знаели какво се случва. "Видели са благинките на системата, взели са ТЕЛК", коментира шефът на лекарския съюз. За изключване от съюза на замесените лекари каза, че съсловната организация има установен ред за действие при такива случаи, но нарушенията първо трябва да се докажат.