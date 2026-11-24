Удивителни възнаграждения, обезщетения и всякакви номера са успели да доведат почти до фалит столичната Четвърта градска болница по време на 2-годишното управление на директора д-р Стоян Маджаров, назначен от ГЕРБ. Днес общинските съветници Ваня Григорова, Пламена Терзирадева и Борис Бонев разказаха какво е установил одит на Столичната община в болницата, която напоследък е известна с тежкото си финансово състояние. Целта, според съветниците, е била общинската болница да бъде фалирана, за да отвори място за големите болнични апетити в София. За да се открие нова болница в столицата, трябва да бъде закрита някоя от съществуващите, тъй като градът е на предела на нуждите си от лечебни заведения.

В установените нарушения има всичко – назначения на близки, злоупотреба с пари за обезщетения, над 400% увеличение на заплати, дълги болнични, ТЕЛК, договори с приближени фирми, даже купен телевизор, с който директорът бил хванат на тясно по време на проверка. Така Четвърта градска успява да стопи наличните средства от 800 000 на 80 000 лв. и накрая да излезе на загуба от 1,2 млн. лв. Тази година болницата не успява да плати заплатите и осигуровките на персонала си, и, като се има предвид установеното в одита, в това няма нищо чудно.

Един от фрапантните случаи в лечебното заведение е служителка с 4 отделни трудови договора. По основния й договор тя получава за 2 г. увеличение с 450% на заплатата и тя скача от 1060 лв. на 3000 евро. Непрекъснато са индексирани и заплатите по другите три договора. Така в началото на тази година, служителят вече получава общо над 6500 евро по всичките си договори.

Малко преди прекратяването на един от трудовите договори, заплатата по него отново е увеличена, така че обезщетението при напускане да се увеличи, разказаха съветниците. Основният трудов договор също е бил прекратен, с изплащане на огромно обезщетение за неползван отпуск – 11 200 евро. На следващия ден същата служителка е назначена отново в болницата на почти идентична позиция и със същата заплата (нарушение на Кодекса на труда).

В момента, в който директорът е уволнен (май 2026 г.), служителката си пуска 6-месечен болничен. Той изтича наскоро, но в продължение на 3 дни служителката не се явява на работа – достатъчно основание да бъде уволнена дисциплинарно. 4 минути преди края на третия ден обаче по имейл е изпратен нов 6-месечен болничен. Както може да се очаква, служителката има и ТЕЛК, та получава пари от държавата и по тази линия.

"Общо на различни служители са изплатени 120 хил. евро без каквито и да било законови основания за това. Смятаме, че всички тези действия водят до умишления фалит на Четвърта градска", коментира Пламена Терзирадева, цитирана от БТА.

Друг служител от администрацията на болницата пък сключва договори за всевъзможни доставки със своя фирма, която обаче е прехвърлил предварително на майка си. Доставките не просто са с доверена фирма, която ги получава без конкурс, но и често се разминават с наличностите – проверките например не откриват къде е купената кафемашина, различни стоки се оказват нещо съвсем друго, и т.н. Болницата плаща за поддържане на сайт, но няма такъв.

От брифинга на общинските съветници днес се разбра и почти комичната история на телевизора, купен от името на болницата. Той пристига в момент на проверка на съветниците в болницата. Служители обясняват, че е за стаята на директора. Директорът обаче първоначално казва, че доставчикът е объркал адреса. След като съветниците откриват Четвърта градска като получател на етикета, Маджаров започва да твърди, че не знае за какво става дума.