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Професорката от здравната схема в Пловдив подаде оставка

Медицинският университет не виждаше основание да я освободи

Днес, 15:33
Проф. Попова при гледането на мярката й за неотклонение.
БГНЕС
Проф. Попова при гледането на мярката й за неотклонение.

Проф. Мариела Генева-Попова, обвинена с още петима души за източване на здравната каса, подаде оставка и от двата ръководни поста, които заема – като декан на Медицинския факултет при Медицинския университет в Пловдив и като директор на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Свети Георги", съобщи БТА. Постъпката й беше очаквана, но и от университета, и от болницата обявиха, че нямат основание сами да я освободят, което предизвика вълна от възмущение. Оставката е приета незабавно, казаха сега от факултета.

Проф. Попова се сочи за основна фигура в организирана престъпна група за източване на НЗОК през фиктивни хоспитализации в Клиниката по ревматология. Установените щети са за над 3 млн. евро, а изнесените подробности – шокиращи. Твърди се, че замесените са подменяли кръвни проби на пациенти във влошено състояние с проби на здрави санитари, за да се разчистят легла за следващи пациенти. Вписвани са като хоспитализирани роднини и служители в клиниката. Тя е проверявана многократно, без тези нарушения да бъдат установени. С различни номера клиниката е успяла за 3 г. да отчете 24 000 клинични пътеки при леглова база от 49 легла.

Окръжният съд в Пловдив остави в ареста проф. Мариела Генева-Попова и постанови „парична гаранция“ от 10 хил. евро за Адриан Белов, счетоводител в частния ѝ медицински център „Артмед“. Попова направи пълни самопризнания пред разследващите, а в залата поиска извинение от колегите си и цялото медицинско съсловие. По случая има задържан и 82-годишен лекар, който беше освободен поради тежко здравословно състояние.

 

 

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