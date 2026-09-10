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Милиони са източени от НЗОК чрез фиктивни продажби на лекарства

Днес, 17:11
Pixabay

Нова схема за източване на средства от здравната каса беше разбита от МВР и ДАНС. Измамите са извършвани чрез фиктивни продажби на скъпоструващи лекарства. Мащабите са големи - разследването тече на десетки адреси в 12 области, като в него участват и 40 служители на НЗОК, регионални здравни инспекции и изпълнителната агенция по лекарствата.

Скъпоструващите лекарства са били отчитани като продадени, касата ги е заплатила, но след това лекарствата са подменяни електронно с евтини аналози и така са оставали свободни в системата за верификация. Това на свой ред е позволило те да бъдат изнасяни за продажба в чужбина. По този начин не само са нанесени огромни щети на здравния бюджет, но са създадени предпоставки за недостиг на българския пазар на важни медикаменти, обясниха разследващите.

Проверяват се аптеки и складове за лекарства, над 100 обекта, обясни зам.-директорът на ГД "Национална полиция" Стойно Цветков, цитиран от БТА. По думите на Цветков, става въпрос за ощетяване на Здравната каса с милиони евро. Схемата е работила от 2025 г.

Разследващите допускат, че има замесени медицински лица. Досега обаче няма задържани. Стойнев обясни, че лекарствата са за пациенти с хронични заболявания, както и такива, които са животоподдържащи. Яни Козалиев, началник на отдел в ДАНС, коментира, че се проверяват данни за износ и реекспорт на лекарствата.

Акцията протича на територията на София и София област, както и областите Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен.

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