Болницата в Пловдив източвала и ЕГН-та

Клиниката по ревматология на болница "Св. Георги" в Пловдив е правила злоупотреби по всевъзможни начини, разказва вътрешен човек пред Би Ти Ви. От лечебното заведение са били източвани и ЕГН-та на пациенти, без да е известно с каква цел е ставало това. С копия на лични карти на минали пациенти са правени нови "хоспитализации" и регистрации. За да се заемат легла, са вписвани като пациенти близки на работещи в клиниката, персонал, служители на Медицинския факултет. Вместо кръвните изследвания на пациенти с влошени показатели, са ползвани изследванията на здрави хора, което вече стана известно в хода на информацията, изнесена от прокуратурата. При нужда от контролни изследвания също кръв е вземана от произволни други хора, а не от самите пациенти, които е трябвало да ги преминат. Цялата тази фалшива информация влиза в досието на пациента и може за много време да подведе лекарите за последващото им лечение.

Клиниката се оказва доста проверявана. От 2023 г. насам са направени осем вътрешни проверки. „При проверките са установени пропуски, основно във водене на медицинската документация и в спазването на диагностично-лечебния алгоритъм на клиничните пътеки. За тях са наложени финансови санкции на отговорните лекари, включително на началника на клиниката“, посочват от болницата пред Би Ти Ви. Само тази година касата е правила пет проверки, като само при една от тях са открити нарушения, но от "Св. Георги" не казват какви.

Удивителното в целия случай е, че на фона на тези разкрития, отговорните фактори не виждат никакви основания да уволняват замесени медици. Болницата твърди, че не е установила подмяна на кръвни изследвания, а не може и да ги докаже. Медицинският университет в града също не вижда основания да освободи декана на Медицинския факултет Мариела Генева-Попова. Проф. Попова се счита за основна фигура в организираната престъпна група в лечебното заведение и е в ареста. При едно от заседанията на съда тя поднесе извинения на колегите си и цялото медицинското съсловие, но не и на пациентите. Работодателите й в университета обаче не виждат правно основание, на което да я отстранят от факултета.

В Закона за висшето образование и Кодекса на труда са изброени изчерпателно случаите, при които ректорът може по своя инициатива да освободи от длъжност член на академичния състав или ръководен служител, заемащ изборна длъжност, пишат от МУ. При липса на такова ректорът не разполага с правомощия да освободи със своя заповед декана на Медицинския факултет. В случай на влязло в сила решение, присъда или разпореждане на компетентните органи, което изисква отстраняването или освобождаването от длъжност на декана, ректорът ще издаде съответната заповед, посочват от университета.