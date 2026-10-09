Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Физическите упражнения удължават живота с рак

Такива програми обаче са рядкост в грижата за пациенти с онкологични заболявания

Днес, 10:15
Pixabay

Програма от физически упражнения може да удължи преживяемостта при пациенти с някои видове рак, но такива програми са все още голяма рядкост. Ползата от упражненията е установена при пациенти с рак на дебелото черво и на гърдата, съобщава "Ню Йорк Таймс". 

Физическите упражнения могат да подобрят преживяемостта на онкологичните пациенти, да намалят риска от повторна поява на заболяването и да повишат качеството им на живот. Това показват редица изследвания, включително голямо проучване при пациенти с рак на дебелото черво, чиито резултати бяха публикувани през 2025 г.

В проучването пациентите, участвали в програма за физическа активност с подкрепата на треньор в продължение на три години, имали по-малка вероятност от рецидив на рака и по-добро качество на живот в сравнение с контролната група. Осем години след началото на изследването 90% от участниците в тренировъчната програма били живи при 83% в контролната група.

Резултатите са особено важни, защото показват, че физическата активност може да има значение не само за общото здраве и възстановяването след лечение, но и за дългосрочния изход от онкологичното заболяване.

По-ранни наблюдателни изследвания също установяват връзка между физическата активност и по-добрата преживяемост при пациенти с рак, особено при рак на гърдата. Тези проучвания обаче не могат сами по себе си да докажат причинно-следствена връзка.

Упражненията не бива да се прилагат самостоятелно, а само под наблюдението на специалисти, защото всеки пациент има нужда от различна програма.  Онкологичното заболяване и лечението могат да бъдат съпроводени от умора, болка, намалена издръжливост и затруднения с концентрацията. Затова физическата активност трябва да бъде съобразена със състоянието и възможностите на конкретния човек.

Според специалистите съществена роля има не само самото движение, но и подкрепата, която помага на пациентите да започнат и да продължат да тренират. Структурираните програми могат да включват индивидуална оценка, упражнения под наблюдение и насоки за физическа активност между отделните занимания.

В САЩ препоръките към пациентите с рак на дебелото черво вече включват поне 150 минути умерена до интензивна физическа активност седмично. На практика обаче много хора се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да постигнат и поддържат това ниво.

Прилагането на подобни програми все още е ограничено, а достъпът до тях често зависи от финансовите възможности на пациентите и наличието на специализирани центрове. Именно затова изследователите настояват упражненията да бъдат разглеждани като част от терапевтичните грижи, а не само като допълнителна препоръка за здравословен начин на живот.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

здравословен живот

Още новини по темата

Как трябва да се храним след 40-те
02 Окт. 2026
Колко полезна е лещата
25 Септ. 2026
Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта
29 Авг. 2026
Колко полезни са смокините
21 Авг. 2026
Портокаловият сок променя активността на хиляди гени
18 Авг. 2026
При жените инфарктът има различни симптоми
17 Авг. 2026
Колко полезен е пъпешът
15 Авг. 2026
Колко здравословен е зехтинът
27 Юли 2026
Как да разпознаем топлинен удар
29 Юни 2026
Защо не можем да отслабнем
13 Юни 2026
Как да разпознаем високото кръвно
17 Май 2026
Колко полезни са овесените ядки
04 Май 2026
12 съвета за забавяне на мозъчния упадък
11 Апр. 2026
Солариумът не е безопасен
23 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки