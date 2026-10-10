Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Колко полезно е гроздето

Плодът съдържа калий и витамин К, но и доста захари

Днес, 17:04
Pexels

Гроздето е вкусен сезонен плод, който осигурява вода, естествени захари, фибри и редица витамини и минерали. То съдържа и полифеноли – растителни съединения, които са обект на научни изследвания заради възможното им благоприятно въздействие върху сърдечносъдовото здраве.

Какво съдържа гроздето?

Плодът осигурява калий, който е необходим за нормалната функция на нервната система и мускулите, както и витамин К, участващ в нормалното съсирване на кръвта. Гроздето съдържа още витамин С и малки количества други витамини и минерали. Хранителният му състав варира в зависимост от сорта и степента на зрялост.

Червеното и черното грозде съдържат антоцианини – пигменти, които придават характерния им цвят. В ципите на някои сортове се открива и ресвератрол, естествено растително съединение, което се проучва заради антиоксидантните си свойства. Наличието на тези вещества обаче не означава автоматично, че консумацията на грозде предпазва от конкретни заболявания.

Какво показват изследванията за сърцето?

Систематичен преглед и метаанализ, публикуван през 2023 г. в списание Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, обобщава резултатите от 30 рандомизирани клинични проучвания на грозде и продукти от грозде. Авторите установяват малко понижение на кръвното налягане, но оценяват сигурността на доказателствата като ниска. Не са установени убедителни ефекти върху останалите изследвани показатели за сърдечносъдово здраве. Резултатите предполагат възможна полза, но не са достатъчни, за да се твърди, че гроздето предотвратява сърдечни заболявания.

Целият плод е по-добър избор от сока

Когато се консумира прясно и с добре измита ципа, гроздето осигурява и хранителни влакнини. За разлика от целия плод, сокът съдържа по-малко фибри и може да се изпие бързо в количество, осигуряващо значително количество захари. Затова е разумно да се предпочита самият плод.

Гроздето съдържа естествени захари и не е нискокалорично. То може да бъде част от балансираното хранене, включително при хората с диабет, но размерът на порцията трябва да се съобразява с индивидуалните нужди и контрола на кръвната захар.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Физическите упражнения удължават живота с рак
09 Окт. 2026
Как трябва да се храним след 40-те
02 Окт. 2026
Колко полезна е лещата
25 Септ. 2026
Кардиолози обявиха нова дефиниция на инфаркта
29 Авг. 2026
Колко полезни са смокините
21 Авг. 2026
Портокаловият сок променя активността на хиляди гени
18 Авг. 2026
При жените инфарктът има различни симптоми
17 Авг. 2026
Колко полезен е пъпешът
15 Авг. 2026
Колко здравословен е зехтинът
27 Юли 2026
Как да разпознаем топлинен удар
29 Юни 2026
Защо не можем да отслабнем
13 Юни 2026
Как да разпознаем високото кръвно
17 Май 2026
Колко полезни са овесените ядки
04 Май 2026
12 съвета за забавяне на мозъчния упадък
11 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки