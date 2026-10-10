Колко полезно е гроздето

Гроздето е вкусен сезонен плод, който осигурява вода, естествени захари, фибри и редица витамини и минерали. То съдържа и полифеноли – растителни съединения, които са обект на научни изследвания заради възможното им благоприятно въздействие върху сърдечносъдовото здраве.

Какво съдържа гроздето?

Плодът осигурява калий, който е необходим за нормалната функция на нервната система и мускулите, както и витамин К, участващ в нормалното съсирване на кръвта. Гроздето съдържа още витамин С и малки количества други витамини и минерали. Хранителният му състав варира в зависимост от сорта и степента на зрялост.

Червеното и черното грозде съдържат антоцианини – пигменти, които придават характерния им цвят. В ципите на някои сортове се открива и ресвератрол, естествено растително съединение, което се проучва заради антиоксидантните си свойства. Наличието на тези вещества обаче не означава автоматично, че консумацията на грозде предпазва от конкретни заболявания.

Какво показват изследванията за сърцето?

Систематичен преглед и метаанализ, публикуван през 2023 г. в списание Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, обобщава резултатите от 30 рандомизирани клинични проучвания на грозде и продукти от грозде. Авторите установяват малко понижение на кръвното налягане, но оценяват сигурността на доказателствата като ниска. Не са установени убедителни ефекти върху останалите изследвани показатели за сърдечносъдово здраве. Резултатите предполагат възможна полза, но не са достатъчни, за да се твърди, че гроздето предотвратява сърдечни заболявания.

Целият плод е по-добър избор от сока

Когато се консумира прясно и с добре измита ципа, гроздето осигурява и хранителни влакнини. За разлика от целия плод, сокът съдържа по-малко фибри и може да се изпие бързо в количество, осигуряващо значително количество захари. Затова е разумно да се предпочита самият плод.

Гроздето съдържа естествени захари и не е нискокалорично. То може да бъде част от балансираното хранене, включително при хората с диабет, но размерът на порцията трябва да се съобразява с индивидуалните нужди и контрола на кръвната захар.