Съвсем очаквано, с 12 гласа "за" и 11 "против", депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене бюджета на Националната здравно-осигурителна каса за 2027 г.

Основните критики на опозицията бяха свързани с липсата на реални реформи в здравеопазването, недостатъчните средства за профилактика, както и за заплати за младите лекари. Здравният министър Катя Ивкова, към която заваляха редица въпроси, обаче защити проекта с мотива, че процентът, с който се увеличават средствата за извънболнична помощ, е по-висок от скока на парите за болничната помощ.

"За профилактика догодина са предвидени над 85 млн. евро. За първична извънболнична помощ има 7.6% повече, за специализирана извънболнична помощ - 9.3% повече, за дентална помощ - със 7,6 повече, а за медико-диганостична дейност - 5% повече. Всичко това включва и профилактика, трябва да смятате общите проценти. За болнична помощ ръстът в средствата е само 8.1%%", заяви министър Ивкова. По думите й общо над 20% е увеличението на парите за профилактика спрямо увеличението за болничната помощ, което според нея е ясен израз на политика, насочена към преструктуриране на бюджета на касата към повече средства за превенция на заболяванията.

Част от въпросите на депутатите бяха насочени към заплащането на младите лекари, като бяха припомнени заявките лично на премиера Румен Радев в Бюджет 2027 да има увеличение на техните заплати. "Къде са парите за младите лекари и медицинските сестри?, попита Асен Василев от ПП, който поиска незабавен отговор от министъра, а не след края на всички въпроси, както бе планирано в дневния ред. След кратко пререкание с шефа на бюджетната комисия Константин Проданов той получи отговор, в който министър Ивкова обясни, че здравното министерство е предвидило 30 млн. евро за стипендии за всички специализанти - не само лекарите, но медицинските сестри, които специализират.

По думите й за целта паралелно с бюджетната процедура се разработва национална програма, по която ще се получават стипендиите, като разплащането ще става чрез медицинските университети. За лекарите, които специализират на места, финансирани от държавата, стипендията ще е 350 евро."Отделно те получават и 1550 евро по наредба 1, което означава, че те ще получават по 1900 евро. За останалите, които специализират не места, които не са финансирани от държавата, заплащането ще зависи от договореното с лечебните заведения", обясни Ивкова.

"Средствата са крайно недостатъчно. Законова база засега за програмата няма, освен това тя не включва медицински сестри и лекари, които не специализират. В текстовете за предходния бюджет имаше регламент за минимални нива за заплати за сестри и лекари, вкл. как те ще се разнесат по системата. Бяха предвидени и средства за персонал в специалните фондове за общинските и областните фондове. Сега нищо от това го няма", възмути се Асен Василев. Той не подкрепи бюджета и заради липсата на текстове за ограничаване на заплатите на директорите, на контролни механизми и заради "почти еднаквото увеличение на всички пера", без реални реформи. "Опасяваме се, че няма реални реформи, които да накарат младите специализанти да останат в България, няма реформи и за болниците в отдалечените планински региони", заключи и Айтен Сабри от ДПС.

Мартин Димитров поиска ясен отговор на въпроса кога ще бъде приет закона за обществените поръчки, според който всички болници ще трябва да правят търгове, щом ползват ресурс на здравната каса. "Проектът е в ход, внесен е през юли от "Прогресивна България", приет е септември на първо четене, но не движа аз дневния ред на парламента. Заявката е направена и до края на годината би трябвало да го приемем", коментира тя. Димитров обаче настоя за повече активност. "Кажете, че искате да се приеме по-бързо, не може да стоите и да чакате", заяви той.

Здравният министър бе попитана и от Димо Дренчев от "Възраждане" има ли механизъм, който ще спре фалшивите хоспитализации. Той посочи, че в момента според електронната здравна система са заети 62 хил. легла, което значи 97% натовареност. "Басирам се, че няма да намерим толкова заети легла, но няма да посмеете да направим тази проверка сега", коментира той, припомняйки и случая с УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, в която са отчетени 24 000 хоспитализации в отделение с под 50 легла. Тук министър Ивкова заяви само, че електронната система се надгражда с финансов модул, с който пациентите ще получават в реално време разходите, които НЗОК изразходва за здравето им.