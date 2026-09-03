Напук на протестите здравният министър даде ход на реформата

Въпреки недоволството на цялата система здравният министър Катя Ивкова даде ход на административното преобръщане на редица ключови звена. Докато министърът беше на изслушване в комисията по здравеопазване именно по тези въпроси и обясняваше, че още няма готов проект, промените в закона за здравето бяха публикувани за обществено обсъждане. Те предвиждат много сериозна реорганизация на здравните инспекции, системата на медицинската експертиза, спешната помощ, ценообразуването на лекарствата, но срокът им за обсъждане е съвсем кратък - 14 дни, защото управляващите искат да я въведат в действие от 1 януари.

Промените предвиждат не само преструктуриране, а тотална чистка. Досегашните директори на 28-те регионални здравни инспекции ще продължат да изпълняват функциите само до провеждането на конкурси за избор на титуляри. Председателят и членовете на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти ще бъдат освободени. Министърът съществено ще съсредоточи огромна власт в себе си – към нея например преминават досегашните правомощия на директорите на РЗИ.

Отгоре на над 60-те страници с промени в редица здравни закони, депутати на Радев пък внесоха текстове в същия закон за здравето, с които да отворят пътя към купуване на хиляди дефибрилатори за полицейските коли. Всичко това се случваше, докато министърът успокояваше депутатите и гилдиите, че нито един експерт няма да пострада и ще се прави само административна оптимизация.

Основните промени

Със законопроекта се предвижда създаването на Главна дирекция "Главна здравна инспекция" с териториални дирекции – регионалните здравни инспекции. Така те престават да функционират като самостоятелни юридически лица, а правомощията на директорите им се прехвърлят към министъра.

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти се закрива като самостоятелно юридическо лице, а специализираната му дейност се интегрира в структурата на Министерството на здравеопазването. Служителите от специализираната администрация на съвета преминават в щатната численост на министерството, като се запазва съществуващият експертен капацитет.

Обединяват се Националният център по обществено здраве и анализи и Националният център по радиобиология и радиационна защита в една обща структура - Национален център по обществено здраве и радиационна защита, като в настоящия законопроект е променено името на центъра, а оперативното му преобразуване ще бъде извършено с постановление на Министерския съвет.

Важна промяна има за стотиците хиляди притежатели на ТЕЛК. Регионалните картотеки на медицинската експертиза към досегашните РЗИ преминават към НЕЛК, като НЕЛК става техен правоприемник без преходен период – веднага с влизането на закона в сила. Това има потенциал да затрудни работата по експертните решения, тъй като ще се прехвърлят огромни количества документи, както и хора.

Обединяват се съществуващите регистри, касаещи лечебните заведения в един електронен регистър на лечебните заведения като част от Националната здравноинформационна система, с което ще се гарантира актуалност на информацията и ще се създаде възможност за по-лесно извършване на справки от заинтересованите лица относно дадено лечебно заведение и неговите възможности за обучение на студенти и специализанти.

От пакета с документи към проекта липсват лансираните промени в спешната помощ, където трябва да се обединят наземните звена с въздушната медицинска помощ.

Бумеранг

Любопитен детайл се вижда в законовите промени. Дава се възможност на държавните здравни инспектори да заемат длъжност и по трудово правоотношение, когато то е за преподавателска дейност или за придобиване на специалност. Това, пише в мотивите, се налага поради изискването за придобиване на специалност в системата на здравеопазването трябва да се сключи срочен трудов договор на пълно работно време с база за обучение. Сега това е забранено за държавните служители и на практика пречи на професионалното развитие на лекари, които са назначени като държавни здравни инспектори, които желаят да придобият клинична специалност.

Въпреки тези промени, Катя Ивкова атакува доц. Ангел Кунчев онзи ден, че имал втори договор в Националния център по заразни и паразитни болести и това било конфликт на интереси. Кунчев обаче първо не е държавен служител и може да има втори договор, и второ – договорът му с центъра е именно за преподаване, поради което трудно може да става дума за конфликт на интереси.

440 бройки ще бъдат съкратени

С промените се цели се подобряване на координацията между Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители, намаляване на административната тежест, повишаване на донорските ситуации в страната и по-ефективен контрол на изпълнителите на дейности, мотивират се от екипа на Катя Ивкова. Компетентността за издаване на административните актове се предоставя на министъра на здравеопазването или оправомощено от него длъжностно лице, посочват оттам.

В резултат на промените се предвижда намаляване на числеността на персонала с цели 440 бройки, но от министерството твърдят, че основната част от оптимизацията е за сметка на незаети щатни бройки. 160 щатни бройки са в администрации от системата на здравеопазването, а останалите 280 щатни бройки са в други второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на здравеопазването – 200 щатни бройки в центровете за спешна медицинска помощ, 50 щатни бройки в националните центрове по проблемите на общественото здраве и 30 щатни бройки в центровете за трансфузионна хематология. Тези данни са много тревожни, като се има предвид, че в центровете за спешна помощ и сега има голям недостиг на кадри.

Общо всички звена в системата на министерството имат 14 333 щатни бройки.

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