Болниците ще канят на търг търговците на нерегистрирани лекарства

Занапред болниците ще са длъжни да търсят повече доставчици на нерегистрирани лекарства, като отправят активно покана за търг до неограничен кръг търговци на едро. Това предвиждат промени в Наредба 10 на здравното министерство. Те са заради установени големи разлики в цените, на които различни болници купуват едни и същи медикаменти.

В момента МЗ събира оферти за доставка на нерегистрирани лекарства чрез преговори и индивидуални покани към търговци на едро с лекарствени продукти, притежаващи съответното разрешение, "и чрез покана на интернет страницата на лечебното заведение за представяне оферти, която може да бъде с постоянен характер". Занапред към този текст се добавя, че поканата следва да е "адресирана до неограничен кръг търговци на едро".

Според проекта лечебните заведения вече няма само да публикуват поканите за участие в процедурите на собствените си интернет страници, а ще ги изпращат и до министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), които също ще ги публикуват. Минималният срок за подаване на оферти ще бъде 3 работни дни, освен при спешни случаи.

Преди откриването на процедурата болниците ще извършват задължително пазарно проучване, което да установява кои фирми вече са доставяли подобни медикаменти, кои са заявили интерес, включително от други държави членки на ЕС, както и дали има единствен притежател на разрешението за употреба. Това проучване ще се прилага към документацията по търга. Основният критерий за избор на доставчик занапред ще е най-ниската предложена цена за единица лекарствено вещество, а други показатели ще могат да се вземат предвид само при медицински обосновани случаи.

МЗ предлага също така процесът по предписване на нерегистрирани лекарства да се дигитализира, като протоколите вече ще се изготвят в електронен вид. Разширява се и регистърът на Изпълнителната агенция по лекарствата, който ще събира по-подробни данни за доставчиците, цените, заболяванията и лечебните заведения, за да се подобрят контролът и анализът на разходите. Във всяка болница ще трябва да бъдат въведени стандартни правила за съхранение, отпускане и проследяване на тези медикаменти, а търговците на едро ще са длъжни да представят допълнителни документи, удостоверяващи правилното съхранение, произхода и срока на годност на доставяните лекарства.

Друга промяна предвижда при ситуации, при които предписан за конкретен пациент неразрешен лекарствен продукт не е използван за лечението му и когато същият продукт бъде използван за лечението на друг пациент, да се уведомява и здравното ведомство. Предвижда се и по-тясна координация между НЗОК и министерството на здравеопазването, като касата ще изпраща информация за всяко искане за заплащане на такова лечение, а министерството ще прави текущи анализи и прогнози за необходимите средства, без това да забавя достъпа на пациентите до терапията.

Новости са планирани и при комисиите на болниците - занапред и тримата лекари в тях ще трябва да притежават призната медицинска специалност. Променя се още и редът за изключване на лекарства от списъка на нерегистрираните медикаменти, като ще се изисква становище на ИАЛ и при необходимост - на външни експерти.

Целта на промените е по-прозрачни обществените поръчки за нерегистрирани лекарства и засилване на конкуренцията между доставчиците, което да доведе и до по-ниски цени. Основният проблем в тази сфера обаче е липсата на механизъм цените на лекарствата да се сравняват с тези в други европейски държави, каквато промяна не е предвидена в проекта.

Вносители искат да отпаднат новите правила за нерегистрирани лекарства

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти настоява да бъдат оттеглени предложените промени в Закона за лекарствените продукти, които засягат доставките на медикаменти без разрешение за употреба у нас, но необходими за конкретни пациенти без терапевтична алтернатива.

Според организацията предвидените централизирани търгове и обществени поръчки ще увеличат административната тежест и могат да забавят или прекъснат лечението, особено при редки заболявания, където често има само един производител или доставчик. От асоциацията посочват, че вместо нови процедури са необходими повече прозрачност и контрол върху сегашния механизъм, и призовават спорните текстове да бъдат оттеглени.