МЗ установи 100 000 лв. разлика в цената на едно лекарство

Седем държавни болници - четири в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна, се проверяват за драстични разлики в цените на лекарствата, които купуват, съобщиха зам.-министрите Владимир Афенлиев (на здравеопазването) и Станимир Михайлов (на финансите). Това е известен от много години проблем при купуването на скъпи лекарства за редки заболявания, което става извън обичайния ред с позитивния лекарствен списък и съответно няма таван. Обикновено по този ред се купуват скъпоструващи медикаменти за лечение на деца, като здравното министерство ги плаща чрез трансфер към здравната каса. Изнесените днес разлики за 10 лекарствени продукта обаче са наистина шокиращи.

При един медикамент установената разлика е над 100 000 лв. - една болница го е купила за 46 424 лв., а друга - за над 150 400 лв. Това все пак е "само" три пъти разлика в цената, докато има и още по-фрапантен случай, но в по-нисък сегмент - едно лекарство в София е купено за 517 лв., а в Пловдив - за 8500 лв. Това е над 15 пъти разлика в цената. Друг медикамент в една болница е купен за 23 хил. лв., а в друга - за над 64 хил. лв. Трети медикамент в една болница е купен за 8 хил. лв. а в друга – за 36 хил. лв., следващ медикамент в една болница е бил за 18 хил. лв., а в друга - за около 44 хил. лв. По подобен начин две държавни болници в София са купили един медикамент за 1500 лв., а болница в Пловдив купува същия медикамент за близо 11 хил. лв.

Доставчиците на въпросните лекарства са различни, а болниците засега не се обявяват. Цените, на които продават в България, са шокирали дори самите фармацевтични компании, стана ясно от думите на Афенлиев. На пръв поглед изглежда, че редът е спазен и закупуването изглежда законно. Въпреки това е започнал одит на седемте болници.

Разходите за тези лекарства нарастват значително през 2025 г. в сравнение с 2024 г., посочиха зам.-министрите. Заявките също се увеличават, но разходите растат и поради увеличени цени. Предстои да се публикуват промени в две наредби, с които да се направи опит тези разходи да излязат на светло и да се подчинят на някаква регулация.