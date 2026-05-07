Интерпол задържа 270 души в мегакция срещу фалшиви лекарства

Близо 270 души, заподозрени в трафик на неодобрени и фалшиви лекарства, са арестувани, а 66 престъпни групи са разбити, в хода на мащабна полицейска операция на територията на 90 държави, сред които и България. Това предава Франс прес, позовавайки се на прессъобщение на Интерпол от днес.

Сред най-често изземваните продукти са лекарства за еректилна дисфункция, успокоителни, аналгетици, антибиотици, антипаразитни средства, рекламирани като алтернативни методи за лечение на рак, и продукти за отказване от тютюнопушенето. Операциите за борба с престъпността в дигиталното пространство са блокирали около 5 700 свързани с престъпността уебсайта, страници в социалните медии, канали и автоматизирани ботове, използвани за рекламиране и продажба на незаконни лекарства.

"Фалшивите лекарства не са просто измама - те излагат на риск човешкия живот. Чрез онлайн пазари и неформални вериги за доставки престъпниците могат да се възползват от пропуските в надзора, като се насочват към хора, търсещи бързо или достъпно лечение. Последиците могат да бъдат тежки, дори фатални", заяви генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса.

Операция „Пангея XVIII“, организирана през март на всички континенти, доведе до конфискацията и на над 6 млн. незаконни лекарства на стойност 15,5 млн. долара, съобщи в прессъобщение международната организация на криминалната полиция със седалище във френския град Лион. В Буркина Фасо властите конфискуваха 384 000 антибиотични капсули. В Кот д'Ивоар е открит един тон фалшив ибупрофен в превозно средство. Сред забележителните случаи в операцията е разбит таен завод за производство на лекарства в България, където са конфискувани милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти, отбелязва АФП.

За въпросния случай МВР съобщи през март. Тогава стана ясно, че е разбита незаконно функционираща производствена база за фалшиви лекарствени средства на територията на столицата. В резултат бяха иззети анаболни стероиди и хранителни добавки.

Търсенето на фармацевтични продукти за подобряване на спортните постижения и начина на живот - като стероиди и пептиди, продължава да расте, "подхранвано от общностите на бодибилдинга и фитнеса", коментират още Интерпол. Оттам наблюдават и рязък ръст на конфискуваните антипаразитни лекарства, дължащ се на нарастващата онлайн реклама на тези продукти като алтернативни методи за лечение на рак, въпреки многократните предупреждения от здравните власти, че такива твърдения не се подкрепят от научни доказателства. Често неправилно етикетирани като хранителни добавки, тези продукти се продават като част от т.нар. „комплекти за лечение на рак“, което улеснява достъпа до тях и позволява да се избегнат регулаторните изисквания. Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, Съединените щати и Обединеното кралство съобщиха за значителни изземвания и на двете вещества.