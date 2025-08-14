Медия без
МЗ забрани износа на лекарство за бъбречна недостатъчност

Днес, 09:47
Силви Кирилов
БГНЕС
Министърът на здравеопазването Силви Кирилов издаде заповед за забрана на износа на лекарство за заместващо лечение при хронична бъбречна недостатъчност. Целта е да се гарантира терапията на българските пациенти и непрекъснатост на достъпа им до лечение, съобщиха от здравното министерство.

Заповедта е със срок 6 месеца до 15 февруари 2026 г. и касае лекарствения продукт NeoRecormon с международно непатентно наименование (INN) Erythropoietin (Epoetin beta). Лекарственият продукт представлява инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка, който се прилага от 1 до 3 пъти седмично при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, включително терминален стадий.

Решението стъпва на анализ на наличностите, потреблението и на официалните уведомления на притежателя на разрешението за употреба за временно преустановяване на продажбите и забавени доставки.

Вече години у нас има забрана за износ на редица инсулини и лекарства за деца, въпреки че това не пречи пациентите отново да страдат от дефицит.

