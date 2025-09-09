Медия без
Фалшиви лекарства за отслабване наводниха пазара

Продуктите се продават масово, но нямат разрешение за употреба и са сериозен риск за здравето, предупреди Европейската агенция по лекарствата

Днес, 13:26
ИАЛ излезе с указания към пациентите за какво да внимават при продажбата на лекарства.
Незаконни лекарства за отслабване наводняват европейския пазар и продажбите им рязко са се повишили. Тези лекарства се продават през сайтове в интернет, но нямат разрешение за употреба и представляват сериозен риск за здравето. Това предупреждават Европейската агенция по лекарствата (EMA) и нашата агенция (ИАЛ).

Става дума за продукти, продавани като GLP-1 рецепторни агонисти за понижаване на теглото и при диабет, например семаглутид, лираглутид и тирзепатид. Това са и активните съставки на хитовите препарати за отслабване като оземпик. Тези продукти, често продавани чрез измамни уебсайтове и промотирани в социалните медии, не са разрешени за употреба и не отговарят на необходимите стандарти за качество, безопасност и ефикасност, предупреждават от българската агенция.

Такива незаконни продукти може изобщо да не съдържат обявените активни вещества, както и да съдържат други вещества във вредни количества. Поради това хората, които използват тези продукти, са изложени на много висок риск от неуспех на лечението, неочаквани и сериозни проблеми със здравето и опасни взаимодействия с други лекарства.

Установени са стотици фалшиви профили, реклами и списъци за електронна търговия във "Фейсбук", голяма част от които са извън ЕС. Някои от тези измамни уебсайтове и реклами в социалните медии злоупотребяват с официално лого и използват фалшиви препоръки, за да подвеждат потребителите.

GLP-1 рецепторните агонисти са лекарства, отпускани по лекарско предписание за сериозни заболявания като диабет и затлъстяване. Те трябва да се прилагат под наблюдението на медицински специалист. Пациентите, които мислят, че може да имат полза от лечение с GLP-1 рецепторни агонисти, трябва да говорят с лекар и не трябва да купуват тези лекарства без рецепта, както и от източници, различни от законни търговци на дребно с лекарства (аптеки).

Получаване на лекарства от законни доставчици в ЕС

За да помогне на обществеността да идентифицира законните онлайн търговци на дребно с лекарства, ЕС въведе общо лого, което се визуализира в уебсайтовете на всички онлайн аптеки, които притежават разрешение за търговия на дребно с лекарства, и дрогерии с удостоверение за регистрация. Щракане върху логото ви отвежда до национален регистър/списък на лицата, получили право да извършват търговия на дребно с лекарствени продукти. Ако уебсайтът няма това лого или не е описан в национален регистър, той е измамен и се извършва незаконна дейност.

Националният флаг и текстът на националния език са неразделна част от логото. Само знамената на държавите-членки на ЕС, както и тези на Норвегия, Исландия и Лихтенщайн могат да бъдат визуализирани.

Предупредителни знаци, че дадено лекарство може да е незаконно

Един продукт вероятно е незаконен, ако:

  • се рекламира като „одобрен“ от национален компетентен орган или е включено официалното лого на национален компетентен орган или на ЕМА;
  • се продава чрез неофициални уебсайтове или платформи на социалните мрежи;
  • се твърди, че е по-добър от разрешените за употреба лекарства без научни доказателства;
  • не е наличен в аптеки, притежаващи разрешение за търговия на дребно с лекарства, или чрез доставчици на здравни грижи;
  • уебсайтът, който го предлага, няма общото лого на ЕС или не е вписан в национален регистър.

Важна информация за пациентите и техните семейства

  • Незаконните лекарства се промотират онлайн в ЕС чрез измамни уебсайтове и социалните мрежи, като обикновено имат фалшиви претенции и препоръки.
  • Те може изобщо да не съдържат обявеното активно вещество, както и да съдържат други вещества във вредни количества.
  • Нелегалните лекарства представляват сериозен риск за здравето, включително неуспех на лечението, неочаквани и сериозни нежелани реакции и опасни взаимодействия с други лекарства.
  • Търговците, които имат разрешение за търговия на дребно с лекарства, са описани в регистри на националните компетентни органи.
  • ЕМА и националните компетентни органи не одобряват и не промотират конкретни продукти или марки. Всяко твърдение, което предполага обратното, е невярно.
  • Ако Ви е предложено лекарство онлайн, особено лекарство, за което се твърди, че е одобрено от национален компетентен орган, се консултирате с официален източник като ЕМА или националната агенция по лекарствата.
  • Винаги получавайте лекарствата по лекарско предписание от квалифициран медицински специалист и аптека, която притежава разрешение за търговия на дребно с лекарства.
  • Съобщавайте за всички подозрителни уебсайтове, реклами или продукти на агенцията.
