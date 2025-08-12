Медия без
Приложение следи цените на лекарствата в реално време

Днес, 15:09

Ново мобилно приложение предоставя актуална информация относно цените на лекарствените продукти у нас в лева и евро. Приложението „MedicinePrice“ е съвместен проект на Министерството на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране и днес бе представено от здравния министър доц. Силви Кирилов и Мария Василева, член на Националния съвет по цени и реимбурсиране. 

Цените на лекарствата могат да бъдат проверени по няколко начина – чрез търговското име на продукта на латински, международното непатентно наименование или т.нар. INN, както и чрез сканиране на баркода на лекарствата, които са част от позитивния лекарствен списък. Данните се актуализират в реално време от публичните регистри на Националния съвет.

„Налична е информация за съдържанието на опаковката, националния номер за идентификация, номера на разрешението за употреба, цената на дребно и цената на едро, съответно в лева и в евро, дали лекарственият продукт е по лекарско предписание и дали се заплаща от Националната здравноосигурителна каса за домашно лечение“, разясни Мария Василева. 

„Приложението е част от подготовката на здравния сектор за присъединяването на страната към Еврозоната на 1 януари 2026 г. и е конкретна мярка за гарантиране на прозрачност, стабилност и контрол върху цените на лекарствата“, каза здравния министър Силви Кирилов. Той увери, че цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото.

 

