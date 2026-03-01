Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МЗ проверява стотици пъти разлики в цените на лекарствата

Станимир Михайлов се връща в надзорния съвет на НЗОК

Днес, 11:18
Михаил Околийски
БГНЕС
Михаил Околийски

Предстоят проверки защо има десетки и даже стотици пъти разлика в цените на някои лекарства, купувани от различни лечебни заведения, съобщи служебният здравен министър Михаил Околийски в "Неделя 150" на БНР. Става дума за т.нар. оф лейбъл лекарства, които са извън позитивния списък и нямат пределни цени. Периодично с техните доставки в болниците избухват скандали заради огромните разлики – последно такива обвинения имаше около напускането и впоследствие възстановяване на директора на столичната детска болница "Проф. Иван Митев".

Околийски опроверга слухове, че ще бъде сменен директорът на "Пирогов", като каза, че няма намерение да прави чистки по големите държавни болници. Каза, че като зам.-министър на финансите Станимир Михайлов ще се върне в надзора на НЗОК. Михайлов беше управител на касата, но ГЕРБ води истинска война срещу него.

Очаквайте подробности

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лекарства

Още новини по темата

Световно лекарство в неврологията е фалшифицирано в България
11 Февр. 2026

Започват тестове на първото лекарство, разработено от ИИ
13 Яну. 2026

Тръмп договори по-ниски цени на популярни лекарства за диабет и затлъстяване
07 Ноем. 2025

Фалшиви лекарства за отслабване наводниха пазара
09 Септ. 2025

МЗ забрани износа на лекарство за бъбречна недостатъчност
14 Авг. 2025

Приложение следи цените на лекарствата в реално време
12 Авг. 2025

306 деца са получили безплатни антибиотици
02 Авг. 2025

КЗК подхваща и фармацевтичния бизнес
19 Юли 2025

От 8 юли все пак ще има безплатни антибиотици за деца
01 Юли 2025

Очаквано: Няма да има безплатни лекарства за деца от утре
30 Юни 2025

От днес може да се смени личният лекар
02 Юни 2025

От 1 юни продажбата на лекарства ще се следи в реално време
28 Май 2025

МЗ ограничава поскъпването на лекарствата без рецепта
21 Май 2025

Парите за здраве са два пъти повече, но получаваме все същото
04 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?