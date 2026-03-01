МЗ проверява стотици пъти разлики в цените на лекарствата

Предстоят проверки защо има десетки и даже стотици пъти разлика в цените на някои лекарства, купувани от различни лечебни заведения, съобщи служебният здравен министър Михаил Околийски в "Неделя 150" на БНР. Става дума за т.нар. оф лейбъл лекарства, които са извън позитивния списък и нямат пределни цени. Периодично с техните доставки в болниците избухват скандали заради огромните разлики – последно такива обвинения имаше около напускането и впоследствие възстановяване на директора на столичната детска болница "Проф. Иван Митев".

Околийски опроверга слухове, че ще бъде сменен директорът на "Пирогов", като каза, че няма намерение да прави чистки по големите държавни болници. Каза, че като зам.-министър на финансите Станимир Михайлов ще се върне в надзора на НЗОК. Михайлов беше управител на касата, но ГЕРБ води истинска война срещу него.

