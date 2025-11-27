Французин стана президент на Интерпол

Interpol 53-годишният Лука Филип е съветник по европейските и международните въпроси на директора на френската полиция.

Френският полицейски служител Лука Филип беше избран за президент на Интерпол на 93-тото общо събрание в Мароко, предава френското издание Le Monde.

Той поема поста от Ахмед Насер ал-Раиси, срещу когото имаше разследване заради обвинения в изтезания.

Ролята на президента на Интерпол се ротира на всеки четири години, но "титлата" е до голяма степен символична. Президентът е натоварен със задачата да председателства общото събрание на агенцията, но генералният секретар определя ежедневните операции в Лион, централата на Интерпол. Постът генерален секретар в момента се заема от бразилеца Валдеси Уркиса, избран през ноември 2024 г. за петгодишен мандат.

Освен Раиси и други председатели на Интерпол са били в центъра на противоречия, включително бившият китайски политик Мън Хунвей, който зае поста през 2016 г., преди да изчезне от централата в Лион две години по-късно. Пекин заяви, че той се е върнал в Китай, където е обвинен в корупция и осъден на 13 години и половина затвор през 2020 г.