Французин стана президент на Интерпол

Той поема поста от Ахмед Насер ал-Раиси, срещу когото имаше разследване заради обвинения в изтезания

Днес, 15:18
53-годишният Лука Филип е съветник по европейските и международните въпроси на директора на френската полиция. 
Interpol
Френският полицейски служител Лука Филип беше избран за президент на Интерпол на 93-тото общо събрание в Мароко, предава френското издание Le Monde.

Той поема поста от Ахмед Насер ал-Раиси, срещу когото имаше разследване заради обвинения в изтезания.

53-годишният Филип е съветник по европейските и международните въпроси на директора на френската полиция. 

Ролята на президента на Интерпол се ротира на всеки четири години, но "титлата" е до голяма степен символична. Президентът е натоварен със задачата да председателства общото събрание на агенцията, но генералният секретар определя ежедневните операции в Лион, централата на Интерпол. Постът генерален секретар в момента се заема от бразилеца Валдеси Уркиса, избран през ноември 2024 г. за петгодишен мандат.

Освен Раиси и други председатели на Интерпол са били в центъра на противоречия, включително бившият китайски политик Мън Хунвей, който зае поста през 2016 г., преди да изчезне от централата в Лион две години по-късно. Пекин заяви, че той се е върнал в Китай, където е обвинен в корупция и осъден на 13 години и половина затвор през 2020 г.

Ключови думи:

Интерпол

