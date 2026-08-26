МЗ: Не може кръводаряването да е условие за лечение

Пациентите и техните близки не трябва да бъдат задължавани да осигуряват определен брой кръводарители като предварително условие за хоспитализация или операция. Дарителската бележка не може да бъде самостоятелно задължително условие за лечение, когато подобно изискване не произтича от нормативен акт. Това заявява Министерството на здравеопазването в официален отговор до Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването (АПАЗ), подписан от заместник-министъра на здравеопазването д-р Николай Вълов.

Масова практика от години у нас е лечебните заведения да изискват от пациентите дарителски бележки за определен брой кръводарители като условие за прием или извършване на планова операция. Те нямат право да въвеждат подобно условие за лечение, но въпреки това властите никога не са предприемали действия срещу тази нерегламентирана практика поради хроничния недостиг на кръв в цялата страна.

Позицията на МЗ идва в реакция на конкретен случай, при който лечебно заведение отказва да признае кръводаряване, извършено в Стара Загора, с аргумента, че дарителите трябва да са дарили кръв в София, Перник, Кюстендил или Благоевград. Последният призив за доброволци пък беше от вчера за човек от дом за стари хора в Трявна.

„Кръводаряването се основава на принципите на доброволност и безвъзмездност“, посочва МЗ. Осигуряването на кръв и кръвни съставки за лечебния процес е част от организацията на системата по трансфузионна хематология и не следва това задължение да бъде прехвърляно върху пациента и неговите близки, припомнят от ведомството. От МЗ уточняват, че доброволното кръводаряване от близки и граждани трябва да бъде насърчавано заради необходимостта от поддържане на достатъчни количества кръв. Това обаче е принципно различно от поставянето на условие пациентът първо да намери дарители, за да получи медицинска помощ. Министерството е категорично и че не може да има териториално ограничение, според което кръвта за конкретен пациент задължително трябва да бъде дарена в определен град или административна област.

По отношение на случая от сигнала на пациентската организация предстои проверка. "МЗ ще разгледа случая в рамките на своите правомощия и ако установи практика, която няма основание в действащата нормативна уредба, ще предприеме необходимите действия за нейното преустановяване. Министерството ще прецени и необходимостта от допълнително напомняне към лечебните заведения и структурите по трансфузионна хематология за приложимите правила, принципа на доброволното кръводаряване и липсата на нормативно основание за въвеждане на необосновани териториални ограничения", пише още в отговора.

Недостигът на кръв не може да се решава чрез прехвърляне на отговорността върху болния човек и неговото семейство. Пациент, който очаква операция, не трябва едновременно с тревогата за здравето си да бъде принуждаван да организира кампания сред близки, приятели и колеги, за да изпълни неформално условие за лечение. Още по-недопустимо е вече извършено кръводаряване да бъде отказвано единствено защото е направено в „неправилния“ град, коментират от асоциацията.