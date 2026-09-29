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МЗ отне разрешението на болница, в която почина дете

Дейността на частната "Медикус Алфа" в Пловдив най-сетне е прекратена от властите

Днес, 15:05
Катя Ивкова
БГНЕС
Катя Ивкова

Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болница „Медикус Алфа“ в Пловдив, където преди година при стоматологична интервенция под пълна упойка почина 6-годишно момче. Решението е взето след проверки и доклад на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН), които са установили, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, съобщиха от министерството.

Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установените нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени, посочват от министерството.

Лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. Регионалната здравна инспекция в Пловдив следва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред Административен съд - Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, но обжалването не спира изпълнението ѝ.

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Ключови думи:

Медикус Алфа, лекарска грешка

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