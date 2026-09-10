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Двама анестезиолози и зъболекар отиват на съд за смъртта на дете

10 Септ. 2026
Снимката е илюстративна.
Pixabay
Снимката е илюстративна.

Трима лекари - двама анестезиолози и един стоматолог, са предадени на съд заради смъртта на 6-годишно дете. Това съобщи Окръжната прокуратура в Пловдив, която днес е внесла обвинителния акт срещу тримата.

Анестезиолозите са обвинени, че на 4 април 2025 г. са съпричинили смъртта на момчето в пловдивска болница, поради немарливо изпълнение на медицинската професия.

Първият анестезиолог неправилно е дозирал медикамент за извеждане от анестезия, без да съобрази възрастта и теглото на детето, не е разпознал своевременно животозастрашаващо усложнение и не е проследил лично възстановяването му до извеждането от анестезия, адекватното връщане на защитните рефлекси, пълното стабилизиране на дишането и е напуснал самоволно работното място, обяснява прокуратурата.

Вторият анестезиолог не е направил правилна начална преценка за състоянието на детето, не е разпознал настъпилото животозастрашаващо усложнение и не е предприел навременни мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища.

Колкото зъболекарката, тя отива на съд за това, че от 23 февруари 2024 г. до 4 април 2025 г. е упражнявала професията си в нарушение на реда, установен от Закона за лечебните заведения и медицинския стандарт по детска дентална медицина. Тя е извършвала дентално лечение на малолетни пациенти под обща анестезия, сред които и загиналото 6-годишно дете, без болницата да има разрешение за тази медицинска дейност.  

Прокуратурата обяснява, че разследването включва разпити на свидетели, седморна комплексна съдебномедицинска експертиза, анализиране на голяма по обем медицинска документация.

Случаят потресе обществото миналата пролет. 

Излязоха потресаващи детайли за починалото след 4 часа упойка дете
Потресаващи подробности излизат наяве за смъртта на 6-годишно дете след 4-часова пълна упойка за дентално лечение в частна клиника в Пловдив. Детето почина в началото на месеца, а днес за пръв път за фаталния ден в клиниката разказаха родителите.
СЕГА
23 Апр. 2025

 

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лекарска грешка

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