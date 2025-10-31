Родилка осъди болница след сгрешена диагноза и куп усложнения

"Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД е осъдена да плати 50 000 лв. обезщетение на млада жена за претърпени неимуществени вреди вследствие на неправилно поставена диагноза и нарушаване на правото на информирано съгласие. Болницата дължи и лихвите от 28 май 2019 г. (когато жената постъпва по спешност) до изплащането на сумата, както и близо 2000 лв. за имуществени вреди - разноски за последваща медицинска помощ, лекарства, медицински консумативи и транспорт.

За делото разказа адвокат Мария Шаркова, чиято кантора е водила процеса. Той приключи окончателно преди дни с финален акт на Върховния касационен съд.

Историята започва с постъпване в болница на бременната И., тъй като тя получава контракции преди 37-ма седмица от своята бременност. Лекувана е няколко дни, без да получи обяснение за причините за своето състояние. Две седмици след изписването е приета по спешност с кървене. Лекарите правят цезарово сечение, като установяват патологично срастване на плацентата с маточната стена и околни органи и отстраняват матката и яйчниците. По време на операцията е засегнат пикочният мехур, което налага зашиването му.

И. е изписана, но следват седмици в болки и усложнения. Тя пак е приета в болница. След няколко мъчителни месеца жената постъпва в друга болница, в която е установено наличието на чуждо тяло (вероятно хирургичен тампон от предходна операция), което е премахнато. Постепенно състоянието на пациентката се нормализира.

По делото се установяват няколко сериозни пропуска при проследяване на бременността на жената и по време на раждането. Макар тя да е била приета с маточни контракции в болницата преди раждането и макар да е имала данни за плацента перкрета, това сериозно усложнение не е било разпознато и диагностицирано навреме и не е било планирано своевременно извършване на цезарово сечение, така че да се предотвратят множество усложнения. Ако диагнозата е била поставена своевременно, жената е щяла да бъде информирана за предстоящата интервенция, а лекарите са щели да планират извършването на цезарово сечение, така че да не се стигне до засягане на множество органи, както се е случило при спешната операция, обяснява адвокат Шаркова.

Патологичното състояние на пациентката не е открито своевременно и високорисковата бременност е била неглижирана. Това е довело до преждевременно отлепване на ненормално прикрепената плацента и всички усложнения след това и няколко операции. Нарушеното ѝ здраве в продължение на повече от година се е отразило и на психичното ѝ здраве и е отключило посттравматично стресово разстройство, става ясно още от съдебното решение.

Установено е с експертиза, че подписът под информираното съгласие не е на пациентката. Затова съдиите приемат, че тя не е информирана относно действителното си състояние и за рисковете от установената аномалия, опасността да загуби матката си, да бъде предварително психически подготвена в това число, че раждането крие опасност за живота - нейния и на бебето.

Адвокат Шаркова обръща внимание на възраженията на болницата, че жената е съпричинила състоянието си, защото имала две предходни раждания с цезарово сечение и два аборта по желание. "Съдът не приема това възражение съвсем правилно. Правото на личен живот, включително правото да решиш дали и колко деца да имаш, е гарантирано и от Европейската конвенция за правата на човека", пиша във Фейсбук юристката. Тя споделя още, че по време на делото от болницата са настоявали да се извади съдебно удостоверение, от които да се установи дали жената е била осъждана за кражба. Съдът го отхвърлил като неотносимо към спора. "Това искане обаче показва абсолютна липса на мяра - дори да беше осъждана, ищцата има право на качествена медицинска помощ и неглижирането на състоянието ѝ не може да се оправдава по подобен начин".