Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Родилка осъди болница след сгрешена диагноза и куп усложнения

Лечебното заведение дължи 50 000 лв. обезщетение за вреди

Днес, 05:57
Снимката е илюстративна.
Pixabay
Снимката е илюстративна.

"Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас" АД е осъдена да плати 50 000 лв. обезщетение на млада жена за претърпени неимуществени вреди вследствие на неправилно поставена диагноза и нарушаване на правото на информирано съгласие. Болницата дължи и лихвите от 28 май 2019 г. (когато жената постъпва по спешност) до изплащането на сумата, както и близо 2000 лв. за имуществени вреди - разноски за последваща медицинска помощ, лекарства, медицински консумативи и транспорт.

За делото разказа адвокат Мария Шаркова, чиято кантора е водила процеса. Той приключи окончателно преди дни с финален акт на Върховния касационен съд.

Историята започва с постъпване в болница на бременната И., тъй като тя получава контракции преди 37-ма седмица от своята бременност. Лекувана е няколко дни, без да получи обяснение за причините за своето състояние. Две седмици след изписването е приета по спешност с кървене. Лекарите правят цезарово сечение, като установяват патологично срастване на плацентата с маточната стена и околни органи и отстраняват матката и яйчниците. По време на операцията е засегнат пикочният мехур, което налага зашиването му. 

И. е изписана, но следват седмици в болки и усложнения. Тя пак е приета в болница. След няколко мъчителни месеца жената постъпва в друга болница, в която е установено наличието на чуждо тяло (вероятно хирургичен тампон от предходна операция), което е премахнато. Постепенно състоянието на пациентката се нормализира.

По делото се установяват няколко сериозни пропуска при проследяване на бременността на жената и по време на раждането. Макар тя да е била приета с маточни контракции в болницата преди раждането и макар да е имала данни за плацента перкрета, това сериозно усложнение не е било разпознато и диагностицирано навреме и не е било планирано своевременно извършване на цезарово сечение, така че да се предотвратят множество усложнения. Ако диагнозата е била поставена своевременно, жената е щяла да бъде информирана за предстоящата интервенция, а лекарите са щели да планират извършването на цезарово сечение, така че да не се стигне до засягане на множество органи, както се е случило при спешната операция, обяснява адвокат Шаркова.

Патологичното състояние на пациентката не е открито своевременно и високорисковата бременност е била неглижирана. Това е довело до преждевременно отлепване на ненормално прикрепената плацента и всички усложнения след това и няколко операции. Нарушеното ѝ здраве в продължение на повече от година се е отразило и на психичното ѝ здраве и е отключило посттравматично стресово разстройство, става ясно още от съдебното решение.

Установено е с експертиза, че подписът под информираното съгласие не е на пациентката. Затова съдиите приемат, че тя не е информирана относно действителното си състояние и за рисковете от установената аномалия, опасността да загуби матката си, да бъде предварително психически подготвена в това число, че раждането крие опасност за живота - нейния и на бебето. 

Адвокат Шаркова обръща внимание на възраженията на болницата, че жената е съпричинила състоянието си, защото имала две предходни раждания с цезарово сечение и два аборта по желание. "Съдът не приема това възражение съвсем правилно. Правото на личен живот, включително правото да решиш дали и колко деца да имаш, е гарантирано и от Европейската конвенция за правата на човека", пиша във Фейсбук юристката. Тя споделя още, че по време на делото от болницата са настоявали да се извади съдебно удостоверение, от които да се установи дали жената е била осъждана за кражба. Съдът го отхвърлил като неотносимо към спора. "Това искане обаче показва абсолютна липса на мяра - дори да беше осъждана, ищцата има право на качествена медицинска помощ и неглижирането на състоянието ѝ не може да се оправдава по подобен начин". 

Делата за лекарски грешки стават повече, а обезщетенията - по-големи
Делата срещу болници и лекари стават повече на брой, казусите стават все по-разнообразни, вече все по-често се търси отговорност за нарушено право на информирано съгласие. Сериозно се увеличават и присъжданите обезщетения.
СЕГА
20 Септ. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лекарска грешка

Още новини по темата

Анестезиолог е обвинен за смъртта на дете при зъболекарска операция
03 Юни 2025

Нов протест премина с щурм и чупене
03 Май 2025

Бургаска болница е осъдена за 65 000 лв. след смъртта на пациент
01 Май 2025

Излязоха потресаващи детайли за починалото след 4 часа упойка дете
23 Апр. 2025

Разследва се смъртта на 6-годишно момче след дентална упойка
07 Апр. 2025

Увеличават се делата срещу болници за починали пациенти
03 Апр. 2025

Дело за забравена плацента в родилка приключи с 6 оправдателни присъди
12 Дек. 2024

Съдът едва ли ще даде 300 000 лв. за разменените бебета
12 Февр. 2023

Дело за смъртта на родилка е протакано над 14 години
24 Окт. 2022

Лекарка, оправдана за смъртта на бебе, осъди прокуратурата

11 Окт. 2022

АГ болницата "Майчин дом" е осъдена за 30 000 лв. за сгрешена диагноза
30 Септ. 2022

Когато лекарите играят руска рулетка с пациентите си
27 Авг. 2022

Мъж, излъган, че е опериран от рак, осъди болницата за 25 000 лв.
01 Авг. 2022

ВМА е осъдена за 100 хил. лв. заради смъртта на пациент
02 Септ. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте