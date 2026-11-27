Множество неистински епикризи, становища и прием на пациенти в здравно заведение, с цел документите да бъдат използвани за освидетелстване от ТЕЛК, са открити при операция на Икономическа полиция в Кърджали. Това съобщиха от пресцентъра на дирекцията на МВР в града.

До момента са събрани доказателства за 37 лица, хоспитализирани фиктивно в Държавната психиатрична болница в Кърджали за получаване на неистински епикризи. По първоначални данни пациентите са били настанявани само по документи, без реално да бъдат лекувани там. Тази дейност е преминавала през двама лекари - майка и син. "По-голямата част от лицата са с двойно гражданство, като се предполага, че са дошли, настанявани са за 3-4 дни и са си отивали за Турция, където живеят за постоянно", каза началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Кърджали Радослав Узунов, цитиран от "Дарик".

При операцията са иззети документи, снети са обяснения от медицински лица и от пациенти, настанявани фиктивно в здравното заведение.

Задържан за 24 часа е 33-годишен лекар, бивш служител в Държавната психиатрична болница, който е оформял документация – епикризи, становища, прием и изписване на пациенти, без да има това право. От думите на полицая обаче става ясно, че арестуваният e бил освободен почти веднага след задържането заради влошено здравословно състояние. Той е отказал да даде обяснения пред разследващите. Другият лекар - най-вероятно майката, не е задържан, тъй като се намира извън територията на страната. Предстои прокуратурата да прецени дали има основания за повдигане на обвинения.

Според МВР 3-4-ма от фалшивите пациенти са настанявани в психиатрията с цел избягване на наказателно преследване, след като са хванати да шофират след употреба на алкохол и наркотици. Останалите - за да получат ТЕЛК решения. На някои от тях изтичат ТЕЛК решенията и се налага да бъдат преиздавани.

Узунов уточни, че Държавната психиатрична болница не използва клинични пътеки и по тази причина разследват само документни престъпления.

Само преди дни, след операция срещу фалшиви ТЕЛК решения в София, Разград, Враца, Мездра, бяха задържани 14 души, сред които 4 лекари и 5 посредници. Арестувани са и двама души с фалшив ТЕЛК. Не е ясно дали срещу някого е повдигнато обвинение и дали всички продължават да са в ареста.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обаче отправи тежки критики към прокуратурата след репликата на окръжния прокурор на Разград, че схемата за издаване на фалшиви ТЕЛК решения е известна от години, а при последната операция били установени само нови участници в нея. Според Демерджиев, ако представители на държавното обвинение са разполагали с подобна информация, те са били длъжни да предприемат своевременни действия. „Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да са ги разбили отдавна. Имат всички инструменти за това“, обяви министърът.

Схема за източване на евросредства

Две фирми в община Кирково са получавали неправомерно средства по европейски програми за заетост чрез фиктивни назначения. Това съобщиха пак от пресцентъра на ОДМВР - Кърджали, цитирани от БТА. Случаят е разкрит при съвместни проверки на Икономическа полиция и териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ).

По данни на полицията двете фирми са получавали финансирането чрез Бюрото по труда през 2024 и 2025 г. Проверките установяват 10 фиктивни назначения. В трудовите договори са посочени високи възнаграждения, а част от работниците, дали обяснения пред проверяващите, твърдят, че не са получавали такива суми.

При предишна съвместна проверка на НОИ и Икономическа полиция в област Кърджали са установени 27 фиктивни назначения във фирма без търговска дейност. Девет от назначените тогава са получили неправомерно обезщетения от НОИ.