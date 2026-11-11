"Топлофикация София" не казва кога ще възстанови парното

Няма яснота кога точно ще бъде възстановено парното във всички засегнати райони на столицата. Това стана ясно след изслушването в Столичния общински съвет на ръководството на "Топлофикация София".

Докато общинските съветници разговаряха с ръководството на дружеството, граждани протестираха пред сградата на общината. От "Топлофикация" обясниха множеството аварии с натрупвани с десетилетия проблеми, недостатъчни инвестиции и лошото техническо състояние на мрежата. Не бе даден отговор обаче на най-важния въпрос за абонатите - кога ще бъде възстановено топлоподаването окончателно.

Междувременно проблемите с топлоподаването продължават в редица райони. Според сайта на "Топлофикация София" към 11 ноември без парно са части от Младост 1 и 2, Дианабад, Люлин 4, Лозенец, Дружба 2, Слатина, Витоша и др. За някои от авариите е обявен срок за отстраняване до 13 ноември, а за други - значително по-късно. Кварталите Изгрев и Изток също са от дни с прекъснато топлоподаване - по данни на дружеството до 12 ноември вечерта. Хората обаче не вярват, че ще има парно на 13-ти.

Особено тежка е ситуацията в 119. СУ, което се намира в кв. Изток. Училището е четвърти ден без отопление, а втори ден и без ток. В публикация във Фейсбук директорът Диян Стаматов съобщи, че очакваното възстановяване на парното отново е отложено с два дни.

Пред "Сега" Стаматов разказа, че през последните дни ток имало сутрин, след което около 8:30 ч. сутринта спирал, а към обяд се появявал отново. От "Електрохолд" също не могли да дадат обяснение защо училището остава без ток - нямало нито авария, нито график за отстраняването й.

"Преминаването към онлайн обучение не е толкова бързо решение, нужно е време за техническа подготовка", посочи директорът. Стаматов е поискал от кмета на София разрешение 12 и 13 ноември да бъдат обявени за неучебни дни за училището. А ако „Топлофикация“ продължи да забавя възстановяването на отоплението, той ще поиска от Министерството на образованието и науката преминаване към онлайн обучение от следващата седмица.

Директорът настоява за подкрепа от министерството на образованието, Столичната община и „Топлофикация София“, като подчертава, че училищното ръководство не може само да компенсира проблеми, които не е създало и не може да отстрани.

От „Топлофикация София“ заявиха, че досега са подменили над 40 км от топлопреносната мрежа, а до края на годината планират общо над 53 км. По време на изслушването в СОС представители на Комисията за защита на потребителите настояха в следващите сметки на абонатите да бъдат начислени неустойки за всеки ден без парно и топла вода. Сериозен проблем остава и финансовото състояние на столичната „Топлофикация“. Задълженията й към „Булгаргаз“ възлизат на 915 млн. евро, а към Българския енергиен холдинг - на 403 млн. евро.