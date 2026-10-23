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Илияна Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО

Президентът обаче няма нужда да чака оставката му, а може сама да предложи на МС ген.Тонев да бъде освободен

Днес, 11:32
Илияна Йотова
БНТ
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова съобщи, че ще поиска оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев заради инцидента, при който журналистката Соня Колтуклиева бе повалена грубо на земята от охранител на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко: както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случаята с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати", каза Йотова пред журналисти.

На въпрос на БНТ дали ще поиска оставката на ген.Тонев, тя отговори: "Да, ще поискам оставката на генерал Емил Тонев."

А запитана дали ще поиска оставката и на председателя на Михаела Доцова, отвърна: "Не може президент да иска оставката на председател на Народното събрание."

По закон Началникът на НСО се назначава от президента с указ, след съгласуване с Министерския съвет, за срок от 5 години. След изтичане на този срок началникът на службата може да бъде отново преназначаван на същата длъжност за срок от още 5 години. Това означава, че Илияна Йотова няма нужда да чака оставката на ген.Тонев, а директно да предложи на правителството да го освободи.

 

Кой е Емил Тонев

56-годишният офицер бе назначен от президента Румен Радев на 21 август 2020 г. През март 2022 г. Министерски съвет поиска неговото освобождаване, което обаче бе отказано от Радев.

А само преди няколко месеца, все още президент, Румен Радев изигра сложна игра с правителството на Росен Желязков и успя да изтъргува още един мандат за ген.Тонев срещу указ за назначаването да главен секретар на МВР на Мирослав Рашков (който пък е близък до санкционирания по "Магнитски" лидер на ДПС Делян Пеевски).

Ген. Тонев е един от най-близките хора на Румен Радев. И това е повече от естествено, като се има предвид с каква информация разполага шефът на НСО за Румен Радев, родата и обкръжението му за 10 години назад.

Няма официални данни колко служители има в НСО. В публикации преди 10 години се твърди, че са 1200 души. НСО е наследница на комунистическата служба Управление "Безопасност и охрана" (УБО) и до голяма степен е запазила грубиянските маниери на УБО. През годините имаше много инциденти с автомобили на службата. В последния преди 3 години кола на НСО, в която се возеше Кирил Петков, уби човек в Аксаково. Бюджетът на НСО е 45 милиона евро. 

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