Доцова бе привикана за разпит във военна прокуратурата

Михаела Доцова в кола на НСО, малко преди инцидента със Соня Колтуклиева

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се яви във Военната прокуратура, за да даде показания като свидетел по случая с журналистката Соня Колтуклиева, която получи наранявания, след като бе бутната от служител на Националната служба за охрана.

"Бях във военна прокуратура, за да дам показания като свидетел", каза на излизане от сградата Доцова. "Бяха ми зададени въпроси, отговорих и сега всичко е в ръцете на разследващите", добави тя, цитирана от БТА.

Парламентарната председателка отговаря на въпросите на прокурорите повече от час.

Председателят на парламента отказа да оценява действията на охранителите от НСО, като посочи, че не може да се произнася за начина, по който са изпълнявали служебните си задължения. Доцова подчерта, че не упражнява контрол върху Националната служба за охрана. „Не съм контролен орган на НСО, така че не мога да взема отношение. Те работят по определени протоколи. Доколкото знам, има вътрешна проверка“, коментира тя. На въпрос трябва ли да бъде освободен шефът на НСО, тя каза, че НС няма отношение по назначаването и освобождаването на ръководителя на службата и затова няма да изразява позиция.

Доцова отказа да каже дали ще подаде оставка като председател на парламента, както настоява опозицията. Вместо това тя посочи задачите, които предстоят пред Народното събрание - избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, както и приемане на бюджета.

На 22 октомври Соня Колтуклиева пострада при сблъсък със служител на НСО пред централата на „Прогресивна България“ в София. До инцидента се стигна, след като журналистката опита да зададе въпрос на Доцова и отвори вратата на служебния автомобил, в който тя се намираше. Охранител изблъска Колтуклиева, която падна на тротоара.

Инцидентът предизвика сериозен политически отзвук и призиви за поемане на отговорност. Президентът Илияна Йотова осъди поведението на охранителя и заяви, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев. Впоследствие той подаде оставка. После и Йотова, и Тонев забравиха за случая.

Военно-окръжна прокуратура - София привлече в качеството на обвиняем офицера от НСО Мартин Варадинов по два текста от НК, включително и за причиняване на средна телесна повреда от длъжностно лице при или по повод изпълнение на служебните му задължения. Той обаче бе пуснат на свобода срещу "подписка".

Според съдебно-медицинската експертиза за състоянието на Колтуклиева става ясно, че нараняванията ѝ са сериозни. Тя има "многофрагментно счупване на лявата раменна кост" и "трайно затруднение на движението на лявата ръка".