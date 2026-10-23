Управляващите отказаха да дадат оставката на Доцова

След като мълчаха почти 20 часа за снощния инцидент със Соня Колтуклиева , управляващите най-накрая реагираха, като се окопаха в защита на своя кадър Михаела Доцова. От "Прогресивна България" публикуваха позиция, в която не само категорично отказват да дадат оставката на председателя на Народното събрание, за която призоваха политическите им опоненти, но и обявиха целия случай за "възкресяване на сглобката".

В позицията се казва, че ПБ е "срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички". "Нарушаването им е недопустимо, както от страна на представители на институциите, така и от граждани и представители на медиите", заявяват управляващите и добавят, че трябва да се чакат резултатите от разследването, а дотогава "подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели".

А те виждат такива в говоренето на опозицията. "Исканата оставка на председателя на парламента от страна на опозицията е неадекватна и не само игнорира установените в НСО процедури, но и разкрива възкресяването на сглобката. Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее", заключават от ПБ.

Говоренето за "сглобката" изцяло попада в тона на премиера Румен Радев и неговото обкръжение от последните дни. Всъщност, именно вчера, след заседанието на ръководството на ПБ, предшествало инцидента, той заяви : "Сглобката е жива и, макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно, за да възпрепятстват борбата с олигархията."

Но исканията за оставки дойдоха от всички опозиционни формации в парламента, не само от страна на участвалите в "сглобката". Случаят предизвика и широко обществено възмущение.

От ПБ изобщо не коментират темата за поведението на служителите на НСО, въпреки че подкрепяният от тях кандидат за президент Илияна Йотова вече заяви, че иска оставката на шефа на службата Емил Тонев. Вече се появиха и коментари на специалисти , които посочват непрофесионалната и груба реакция на служителя на НСО, повалил Колтуклиева.

Депутатът от ПБ Димитър Петров обяви във Фейсбук, че Доцова не може да носи отговорност за действията на НСО. Според него няма правно основание да се иска оставката ѝ, за което се позовава на правилника на парламента. "Единичен инцидент с действията на служители от НСО сам по себе си не представлява автоматично основание за освобождаване на председателя", смята той. Самата Доцова ласкаво определя като "една от личностите, които най-ясно олицетворяват промяната в управлението на държавата".

ПРИЗИВИ

ГЕРБ, която е най-голямата опозиционна партия, обяви, че е започнала подписка за оставката на Доцова и за свикване на извънредно заседание на Народното събрание, на което оставката да бъде разгледана. Доцова беше излъчена на този пост от "Прогресивна България", с подкрепата на ГЕРБ и ДПС. Сега депутатите на Бойко Борисов определят поведението на Доцова като "недопустимо и несъвместимо с институцията, която представлява".

"Председателят на Народното събрание не може да претендира за уважение към институцията и да я представлява след вчера", обобщават от ГЕРБ. Малко по-късно депутатът от партията Деница Сачева съобщи пред журналисти, че ГЕРБ отзовава представителите си в планирана делегация в Словакия, водена от Михаела Доцова.

От "Демократична България" настояха да се оттегли не само Доцова, но и началникът на НСО Емил Тонев, който миналата година беше преназначен на поста от бившия президент и настоящ премиер Румен Радев. Коалицията обвинява управляващите, че с мълчанието си по случая показват "арогантност и самозабравяне", и изисква да се поеме отговорност за липсата на професионализъм в НСО – не само от Румен Радев, но и от подкрепяната от ПБ за изборите Илияна Йотова, която като президент в момента носи отговорност за държавната охранителна служба.

"Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!", призовават от ДБ.

"НСО посегна на българска гражданка, на жена. А г-жа Михаела Доцова избяга като най-последен нарушител на правилата. Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите", коментира Искра Михайлова, зам.председател на ДПС.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък поиска оставката на президента Илияна Йотова.