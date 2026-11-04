Шефът на "Прогресивна България" в Пловдив изненадващо хвърли оставка

Председателят на "Прогресивна България" в Пловдив Ангел Стоев изненадващо се оттегля от поста. Пред Радио-Пловдив той посочи лични мотиви за оставката си, които "не се коментират". Стоев ще продължи да работи за партията като редови нейн член.

Той е единственият пловдивчанин, участвал в Инициативния комитет за създаването на партия "Прогресивна България, а по-късно е сред учредителите й във Велико Търново. Под неговото ръководство партията получи на парламентарните избори през април 46% от гласовете и спечели 7 мандата в Народното събрание. На президентския вот успя да обърне резултата на балотажа със 7% в полза на двойката Илиана Йотова - Кирил Вълчев, след като губеше на първия тур със 7%.

Следващият председател на "Прогресивна България" в Пловдив ще бъде избран от Изпълнителния съвет на партията.

Стоев е ключова фигура в партийния проект на Румен Радев, който на няколко пъти го назначава за областен управител на Пловдив.

Стоев е дългогодишен служител на НСС и ДАНС, като е заемал длъжността директор на Регионална дирекция ДАНС – Пловдив. Работил е и на високи мениджърски позиции в частния сектор. Ангел Стоев има специализации в управление на кризи, противодействия на тероризма и стратегическо управление.