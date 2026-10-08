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И със 131 депутати ПБ не осигури кворум в парламента

Днешното му заседание беше преждевременно прекратено, защото мнозинството не успя да се събере

Днес, 14:01
Напъните на управляващите да стегнат редиците си не успяха.
Скрийншот/Фейсбук на Народното събрание
Напъните на управляващите да стегнат редиците си не успяха.

Наличието на мнозинство в Народното събрание се оказва недостатъчно, за да работи законодателната власт. Днешното му заседание беше преждевременно прекратено, тъй като управляващите от "Прогресивна България" не успяха да стегнат редиците си, за да осигурят необходимия кворум от 121 народни представители, въпреки че сами разполагат със 131 депутати.

След изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев депутатът от "Продължаваме Промяната" Венко Сабрутев забеляза, че депутатите в пленарната зала са намалели и поиска проверка на кворума. "За пореден ден виждаме, че управляващото мнозинство не идва на работа", отбеляза той, на което мнозинството реагира с недоволен ропот. Сабрутев реагира с думите, че и вчера, и днес опозицията е осигурила кворума, за да работи парламентът.

Регистрираха се 117 от ПБ и по един от ГЕРБ и ДПС. След кратка почивка беше направен нов опит, при който управляващите мобилизираха 119 депутати. Нито един от опозицията обаче не се регистрира, кворум нямаше и заседанието беше закрито.

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Ключови думи:

Прогресивна България, кворум

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