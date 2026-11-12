Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гаф на кабинета спъна промени в закона за разузнаването

Вместо министър, правителството прати шефа на спецслужбата да представи поправките пред депутатите

12 Ноем. 2026Обновена
Вместо да представи само становище, председателят на ДАР Антоан Гечев представи целия законопроект.
Сега
Вместо да представи само становище, председателят на ДАР Антоан Гечев представи целия законопроект.

В парламентарната антикорупционна комисия се принудиха да отложат разглеждането на промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) заради гаф на правителството. Вместо да пратят политическо лице, което да представи изготвения от кабинета законопроект пред депутатите, от Министерския съвет възложиха тази задача на шефа на агенцията Антоан Гечев. Настъпи суматоха, която приключи с отлагането на проекта.

Според правилника на парламента (чл.32, ал.3) при обсъждане на законопроекти на заседанията на комисиите се изслушва вносителят, а когато законопроектът е внесен от правителството, се представя от министър или зам.-министър.

На днешното заседание обаче политическо лице нямаше, а мотивите към законопроекта изчете Антоан Гечев. Депутатите от опозицията един след друг изразиха смущението си - Рая Назарян от ГЕРБ посочи, че ДАР може само да представи становище по законопроекта, тъй като законодателната инициатива по Конституция принадлежи на правителството, а Велислав Величков от "Продължаваме Промяната" напомни, че агенцията е субект на закона.

Управляващите се объркаха, но накрая се съгласиха, че е необходим представител на правителството и спешно се обърнаха към Министерския съвет. След близо час от кабинета пратиха директора на правната дирекция на Министерския съвет Десислава Петрова.

От опозицията останаха смаяни и веднага поискаха да се отложи заседанието. Свилен Трифонов от "Демократична България" изтъкна, че парламентарният правилник ясно очертава кръга от лица, които могат да представят правителствен законопроект, и в него не влизат нито шефът на разузнаването, нито началникът на една правна дирекция. Велислав Величков предупреди, че директорът на дирекцията не е член на Министерския съвет, и ако се задвижи процедурата, може се стигне до заобикаляне на правилата. Стефан Арсов от ГЕРБ също настоя да се спазва правилникът.

Накрая председателят на комисията Димитър Балев от ПБ отстъпи и предложи отлагане на законопроекта, с което всички се съгласиха.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, , ,

Още новини по темата

Борисов обяви парламента за "безсмислена организация"
05 Ноем. 2026
Шефът на "Прогресивна България" в Пловдив изненадващо хвърли оставка
04 Ноем. 2026
От ПБ посъветваха съперниците си да почакат 5 години
01 Ноем. 2026
Радев: Румъния посочи Русия като агресор и последваха нови атаки
26 Окт. 2026
ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров
25 Окт. 2026
И ГЕРБ заподозря сглобка - между Радев, ПП и ДБ
23 Окт. 2026
Управляващите отказаха да дадат оставката на Доцова
23 Окт. 2026
Соня Колтуклиева е приета отново в болница след инцидента
23 Окт. 2026
ПБ променя статута на шефа на разузнаването
23 Окт. 2026
Гард на НСО прати Соня Колтуклиева в болница след събрание на ПБ
23 Окт. 2026
"Прогресивна България" се оплака от политически натиск заради Йотова
15 Окт. 2026
ПБ системно спъва работата по казуса с "Петричкия Ескобар"
14 Окт. 2026
Румънски крайни националисти бяха в парламента по покана на ПБ
09 Окт. 2026
И със 131 депутати ПБ не осигури кворум в парламента
08 Окт. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави