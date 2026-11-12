Гаф на кабинета спъна промени в закона за разузнаването

В парламентарната антикорупционна комисия се принудиха да отложат разглеждането на промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) заради гаф на правителството. Вместо да пратят политическо лице, което да представи изготвения от кабинета законопроект пред депутатите, от Министерския съвет възложиха тази задача на шефа на агенцията Антоан Гечев. Настъпи суматоха, която приключи с отлагането на проекта.

Според правилника на парламента (чл.32, ал.3) при обсъждане на законопроекти на заседанията на комисиите се изслушва вносителят, а когато законопроектът е внесен от правителството, се представя от министър или зам.-министър.

На днешното заседание обаче политическо лице нямаше, а мотивите към законопроекта изчете Антоан Гечев. Депутатите от опозицията един след друг изразиха смущението си - Рая Назарян от ГЕРБ посочи, че ДАР може само да представи становище по законопроекта, тъй като законодателната инициатива по Конституция принадлежи на правителството, а Велислав Величков от "Продължаваме Промяната" напомни, че агенцията е субект на закона.

Управляващите се объркаха, но накрая се съгласиха, че е необходим представител на правителството и спешно се обърнаха към Министерския съвет. След близо час от кабинета пратиха директора на правната дирекция на Министерския съвет Десислава Петрова.

От опозицията останаха смаяни и веднага поискаха да се отложи заседанието. Свилен Трифонов от "Демократична България" изтъкна, че парламентарният правилник ясно очертава кръга от лица, които могат да представят правителствен законопроект, и в него не влизат нито шефът на разузнаването, нито началникът на една правна дирекция. Велислав Величков предупреди, че директорът на дирекцията не е член на Министерския съвет, и ако се задвижи процедурата, може се стигне до заобикаляне на правилата. Стефан Арсов от ГЕРБ също настоя да се спазва правилникът.

Накрая председателят на комисията Димитър Балев от ПБ отстъпи и предложи отлагане на законопроекта, с което всички се съгласиха.