ПБ системно спъва работата по казуса с "Петричкия Ескобар"

Сега Опозицията се събра, журналистите бяха повече от депутатите, а местата за членовете на "Прогресивна България" останаха празни.

Управляващите от "Прогресивна България" системно бойкотират опозицията, когато стане въпрос за казуса, свързан с президента Илияна Йотова, за помилването на осъдения наркотрафикант Огнян Атанасов. Случаят беше разкрит от опонентите на властта преди месец и остава тежко бреме за Йотова, която е кандидат на президентските избори, подкрепен от партията на Румен Радев. Днес мнозинството провали свикано с усилията на опозиционните партии извънредно заседание на парламентарната правна комисия, на което трябваше да бъдат разгледани законодателни промени, свързани със случая.

Първият бойкот беше вчера, 13 октомври. Тогава беше насрочено извънредно заседание на парламента, на което да бъдат изслушани висши служители в затворническата система по въпроси за здравословното състояние и поведението на Атанасов в затвора. Групата на ПБ отказа да влезе в пленарната зала и заседанието дори не започна.

Същото се случи днес и на правната комисия, от която опозицията искаше да разгледа промени в Закона за Държавен вестник , внесени от "Продължаваме Промяната". В момента законът позволява на президента да не обнародва указите, с които той или вицепрезидентът упражняват правото си на помилване. Идеята на вносителите е това изключение да отпадне, така че по-лесно да се проследяват случаите на помилване и обстоятелствата по тях.

Законопроектът беше внесен на 17 септември и от тогава чака да бъде разгледан в правната комисия. Накрая опозиционните депутати сами се задействаха, за да свикат извънредно заседание на комисията. На него обаче се събраха само представители на ПП, ДБ, Възраждане, ГЕРБ, ДПС, които не са достатъчно, за да се събере кворум. От мнозинството дойде единствено шефът на комисията Янка Тянкова.

"Щяхме да връщаме парламентаризма, г-жо председател. Къде е? Аз не го виждам", обърна се към нея Мирослав Иванов от ПП. Петър Петров от „Възраждане“ констатира, че откакто е депутат, за първи път вижда управляващи да бойкотират комисия, в която те самите имат мнозинство.

Николай Денков от ПП се обърна към Тянкова с въпрос дали може да предаде нещо на колегите си. "Когато влезете в пленарната зала, можете и сами да им го предадете", раздразнено отвърна депутатът от ПБ, обяви, че заседанието не може да се състои и напусна. Денков не се смути, а заговори на присъстващите журналисти, които бяха повече от депутатите, че управляващите сами допускат грешка с поведението си, тъй като оставят впечатление, че се страхуват от разглеждането на въпроса.