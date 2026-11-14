Губернаторът на Калифорния помилва стотици осъдени на смърт

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви най-голямото масово помилване в американската история, с което си навлече гнева на президента на САЩ Доналд Тръмп. Губернаторът обяви, че заменя всяка смъртна присъда в щата с доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Броят на помилваните е 548.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече решението на Нюсъм "катастрофа за правосъдието в Америка." Тръмп твърди, че става дума за 563 осъдени на смърт, сред които "някои от най-жестоките убийци", и че мнозина от тях "не могат да повярват на късмета си да имат толкова некомпетентен и безчувствен губернатор." Според президента близките на жертвите са опустошени и той изрази надежда решението да бъде отменено.



Решението на Нюсъм обаче не е спиране на екзекуциите, а помилване. Цифрата 563 се появи в по-ранни съобщения на медиите, докато Нюсъм още обмисляше стъпката.

Решението няма да влезе в сила автоматично. Помилването важи веднага за около една трета от осъдените, а останалите две трети трябва да бъдат прегледани от съда, преди смяната на присъдите да стане окончателна. Според Daily Journal за осъдените с множество престъпления е необходим преглед от Върховния съд на Калифорния. Нюсъм напуска поста през януари. Според информация на New York Times, цитирана от Breitbart, решението се е обмисляло няколко месеца и е било ускорено след неуспешната екзекуция на Криста Пайк в Тенеси.

Калифорния не е екзекутирала никого от 2006 г. Гражданите са гласували за запазване на смъртното наказание на референдуми през 2012 и 2016 г. Нюсъм наложи мораториум през 2019 г. и разпореди разглобяването на камерата за екзекуции в затвора "Сан Куентин".

Реакциите в Калифорния са остри. Най-малко дузина окръжни прокурори обвиняват Нюсъм, че е пренебрегнал съдебните заседатели и избирателите. Прокурорът на окръг Лос Анджелис Нейтън Хочман призна, че губернаторът има правомощия да помилва, но подчерта, че чрез помилване смъртното наказание не може да бъде отменено. Според Fox News баща на убито момиче определи ситуацията като предателство към жертвите. Генералният прокурор на САЩ Тод Бланш нарече решението "нещастно" и каза, че съчувства на семействата на жертвите. Американският съюз за граждански свободи (ACLU) пък приветства стъпката като историческа.