Шестима са осъдените за наркотици, помилвани от Йотова

БГНЕС Илияна Йотова не е длъжна да мотивира решенията си за помилване, но обществото трябва да има гаранции, че с тази власт не се злоупотребява.

28 са помилваните по време на двата президентски мандата на Румен Радев и Илияна Йотова. Сред тях има осъдени за катастрофи, наркотици, убийства, грабежи, корупция.

И макар да се е заричала, че никога няма да помилва осъден за наркотици, 6 пъти Йотова е издавала указ за хора, осъдени за престъпления, свързани с дрога. Това се вижда от регистъра на помилванията, който "Сега" е описвал неведнъж. Два от случаите нашумяха много в последните седмици - първо прословутият случай на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар, а вторият - на мъж с прякор Динко Лудия, който също е помилван заради тежкото си здравословно състояние.

Останалите

26-годишен пенсионер по болест, осъден на 10 месеца затвор за шофиране след употреба на наркотични вещества и без книжка (при това в рамките на под година след друга санкция за това). Изтърпял е 2 месеца. Той страда от онкологично заболяване, заради което 9 пъти изтърпяването на наказанието му е прекъсвано. Помилван е изцяло с остатъка от наказанието.

41-годишен мъж, осъден през 2002 г. на 3 години затвор условно за това, че в съучастие с друго лице е държал в притежание високорисково наркотично вещество. През 2004 г., в изпитателния срок е извършил аналогично престъпление, за което през 2006 г. е образувано наказателно производство. То приключва с присъда от 6 месеца през 2015 г., като е постановено и изтърпяване на трите години от първата присъда.

Междувременно обаче през 2008 г. човекът е емигрирал в Англия, за да се откъсне от средата и лошите навици и да започне нов живот. Там се жени и му се ражда дете, което е диагностицирано с тежко изоставане в умственото развитие и признаци на аутизъм. Съдът в Англия отказва екстрадиция заради детето. Експертите там установяват, че отсъствието на бащата би довело до отказ от страна на детето да извършва основни за живота дейности, което може да доведе неговата смърт. Освен това разноските за нуждите на детето и особено за специфичните методи на лечение са непосилни за самотен родител. Осъденият е помилван изцяло с двете наказания лишаване от свобода.

33-годишен мъж, осъден за кражба и държане на наркотици на 10 месеца затвор. Той също е в много тежко здравословно състояние с тежки и необратими увреждания. Помилван е с остатъка, като не е уточнено какъв е той.

51-годишен, осъден на 2 години затвор за наркотици. Присъдата е в сила от 2000 г., но прокуратурата не е предприела действия по изпълнението й. "От извършването на деянията и влизане на присъдите в сила са изминали повече от 20 години, без да е искано изпълнението им, което поставя под сериозен въпрос въобще смисъла на изтърпяване на такова наказание след такъв дълъг период на бездействие. Междувременно молителят и семейството му са се установили от над 5 години легално в чужбина, където съпрузите работят, а детето посещава училище и има сериозни спортни успехи. Интеграцията им там е успешна, а поведението - законосъобразно", пише в регистъра. Човекът е помилван изцяло.

Без уважение

В регистъра има и един случай, в който Йотова не се е съобразила с комисията, която предлага помилване. Става дума за 45-годишен мъж, осъден на 5 години затвор за три кражби, извършени през 1999-2000 г. Те не са тежки и от тях няма невъзстановени имотни вреди. Наказанието му е наложено едва през 2011 г. и приведено в изпълнение едва през 2015 г., след като той доброволно се предал на властите. Междувременно живял в чужбина, без да допуска никакви нарушения, и създал семейство, има малолетно дете, на което предстояло да тръгне на училище. Изтърпял е наказание от близо 2 години и 1 месец.

"В момента се търпи репресия, силно закъсняла спрямо времето на извършване на престъпленията, и без ясна законова цел, като липсват редовни правни средства за нейното облекчаване", казват от комисията. Според комисията обществото няма нужда да държи в изолация гражданин, който не е опасен за него. Според нея възстановяването на родителската връзка на осъдения с детето следва да се предпочете пред задължението му да изтърпи докрай наказанието.

Не става ясно защо Йотова отказва помилване, като се има предвид, че случаят прилича на други от регистъра, на които е дадена висша милост.

Коментар

По принцип законът не поставя ограничения за получаване на висша държавна милост. Нито държавният глава дължи мотиви. Основен принцип на помилването обаче е, че то не може да бъде ползвано за преразглеждане на присъди. Използва се в изключителни случаи и обичайно се проследява дали са изчерпани съдебните механизми, какъвто е условното предсрочно освобождаване, което става с акт на съда.

Фундаментален проблем от двата мандата на Йотова е информационното затъмнение. Тя на практика елиминира публичността, която беше постигната по времето на Росен Плевнелиев и вицето му Маргарита Попова, постигната след скандалите около помилванията на Георги Първанов и Ангел Марин.

Информацията в регистъра, който се поддържа на сайта на президентството, в мандата на Радев и Йотова става все по-оскъдна, без никакви мотиви и факти. Така на практика обществото не може да се увери, че наистина във всеки един от случаите има някаква изключителност, че не става дума за заобикаляне на съдебната система и неглижиране на целите на наказателната репресия. Бяха скрити и имената на членовете на помощната Комисия по помилването, която разглежда молбите и дава становище по тях. "Сега" разкри, че е имало период, макар и кратък, в който тя е заседавала, без да има необходимия кворум.

Затова и президентската институция дължи отговори на много въпроси, свързани с процедурата. Вчера "Сега" изпрати питания за всички помилвания. Президентството ги "разпозна" като въпроси по Закона за достъп до обществена информация. Това означава, че ако изобщо отговори, ще е след най-малко 14 дни.

Позиция

Днес от прессекретариата на държавния глава разпространиха позиция, в която посочват, че са предоставили отговори на 14 запитвания по Закона за достъп до обществена информация, свързани със случая на Огнян Атанасов, поради което било манипулативно да се твърди, че се укрива информация. От администрацията на Йотова отново изтъкват всички документи относно медицинското състояние на Атанасов, като поясняват, че цялата преписка е изпратена на прокуратурата, като Йотова я е сезирала на 19 октомври с искане за пълна и обективна проверка на изнесените твърдения за нарушения в процедурата.

От "Дондуков" 2 отхвърлят и "внушенията", че за периода ноември 2017 г. – януари 2018 г. Комисията по помилването е заседавала в незаконен състав. Оттам твърдят, че са спазени са действащите към онзи момент правила за работа. От президентството обаче не сочат кои точно правила са спазени, тъй като указът е променян няколко пъти и на сайта на държавния глава не може да бъде открит този, който е действал във въпросния период.

В отделни отговори до "Сега" от президентството казват още, че "във връзка с обществената значимост на темата за дейността на Комисията по помилването се анализират архивни единици от 2017 г. насам".