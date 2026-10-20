Още едно помилване на Йотова на наркодилър събуди подозрения

След скандала с помилването на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар и второ помилване, разписано от Илияна Йотова, докато е вицепрезидент, сега се сочи като съмнително от организацията BG Elves.

В регистъра на помилванията в двата мандата на Румен Радев и Йотова той е под номер 27. За случая се казва съвсем "постно" - "молителят е 52-годишен български гражданин със средно образование, осъден по чл. 343а, ал. 1, 321, ал. 3 и 354а, ал. 2 на 4 г. 4 м. лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Помилван е по здравословни причини с Указ 1/6 февруари 2025 г." Зад тези норми от НК стоят катастрофа с пострадал, участие в организирана престъпна група и престъпление с наркотици в големи размери.

BG Elves вадят три съдебни акта, осъжданията по които съвпадат с посочените престъпления на помилвания. От присъдите се вижда, че осъденият е с тежко заболяване, за което пред съдилищата са представени медицински документи. "Съвпадението обхваща конкретната комбинация от три вида престъпления, образованието и наличието на тежко заболяване, което дава сериозно основание записът в регистъра да бъде проверен като възможно отнасящ се до Д.С.Г.", обясняват от организацията. В друг пост сочат и имената на евентуално помилвания.

По принцип няма пречка да бъде помилван който и да е престъпник, без значение от вида и тежестта на престъплението, стига случаят да бъде доказан като изключителен. Няма данни въпросният Д.С.Г. да е извършил друго престъпление, след като е бил помилван. Но и от регистъра не става ясно какво обосновава изключителност на неговия казус.

ВЪПРОСИ

Регистърът на помилванията става все "по-постен" и схематичен с течение на времето. Затова "Сега" изпрати редица въпроси до президентската институция, отговорите на които биха осветлили дейността по раздаването на висшата държавна милост. Питанията са за всички случаи на помилване, а не само за конкретния, поставен под въпрос от BG Elves.

Ето ги и самите въпроси: