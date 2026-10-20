Още едно помилване на Йотова на наркодилър събуди подозрения

След скандала с помилването на Огнян Атанасов - Петричкия Ескобар и второ помилване, разписано от Илияна Йотова, докато е вицепрезидент, сега се сочи като съмнително от организацията BG Elves.
В регистъра на помилванията в двата мандата на Румен Радев и Йотова той е под номер 27. За случая се казва съвсем "постно" - "молителят е 52-годишен български гражданин със средно образование, осъден по чл. 343а, ал. 1, 321, ал. 3 и 354а, ал. 2 на 4 г. 4 м. лишаване от свобода. Молителят е в изключително тежко здравословно състояние, установено с необходимите документи. Помилван е по здравословни причини с Указ 1/6 февруари 2025 г." Зад тези норми от НК стоят катастрофа с пострадал, участие в организирана престъпна група и престъпление с наркотици в големи размери.
BG Elves вадят три съдебни акта, осъжданията по които съвпадат с посочените престъпления на помилвания. От присъдите се вижда, че осъденият е с тежко заболяване, за което пред съдилищата са представени медицински документи. "Съвпадението обхваща конкретната комбинация от три вида престъпления, образованието и наличието на тежко заболяване, което дава сериозно основание записът в регистъра да бъде проверен като възможно отнасящ се до Д.С.Г.", обясняват от организацията. В друг пост сочат и имената на евентуално помилвания.
По принцип няма пречка да бъде помилван който и да е престъпник, без значение от вида и тежестта на престъплението, стига случаят да бъде доказан като изключителен. Няма данни въпросният Д.С.Г. да е извършил друго престъпление, след като е бил помилван. Но и от регистъра не става ясно какво обосновава изключителност на неговия казус.
ВЪПРОСИ
Регистърът на помилванията става все "по-постен" и схематичен с течение на времето. Затова "Сега" изпрати редица въпроси до президентската институция, отговорите на които биха осветлили дейността по раздаването на висшата държавна милост. Питанията са за всички случаи на помилване, а не само за конкретния, поставен под въпрос от BG Elves.
Ето ги и самите въпроси:
- Кои са фактите по случая, които според Комисията очертават изключителност. Да бъдат предоставени мотивите, не защитени лични данни за осъдения.
- С какви документи е работила Комисията - какви видове здравни документи и с какъв произход, има ли справка от затвора, какъв е рискът от рецидив и дефицитните зони на риска, очертани в нея, какво казва затворът за прогнозата за поправяне, какъв е размерът на наказанието и каква част е изтърпяна.
- Номер на делото и кой съд е издал присъдата, която я влязла в сила.
- В какъв срок се е произнесла Комисията от получаване на молбата и на заседание на коя дата е взето решението. Всички ли са го подкрепили?
- Канени ли са социални работници от затвора, които работят с осъдения, за изслушване в заседание на Комисията?
- Изисквани ли са от затвора допълнителни данни за осъдения и какви?
- Какви са заключенията на Комисията по помилването за съвместимостта между здравословното състояние и режима на изтърпяване на наказанието? Комисията обсъдила ли е приложимостта на други институти за облекчаване на наказанието, предоставени на изпълнителната или съдебната власт, и до какви заключения е достигнала?
- Подавал ли е в миналото същият осъден молба, разглеждана от Комисията? Кога? Какво е било решението по предходните разглеждания и с какви мотиви е?
- Каква е политиката по помилване на осъдени в тежко здравословно състояние? Каква относителна тежест се придава на това обстоятелство в сравнение с риска от рецидив, степента на поправяне, приложимостта на други институти за облекчаване на репресията, риска от ревизия на присъдата? С какви доказателствени стандарти работи Комисията, когато го проверява? Има ли разлика с политиките на предходните Комисии и каква е?
- Какви гаранции са предвидени за равноправно третиране на осъдените, когато някой от тях се позовава на влошено здраве; срещу необосновано разширяване на помилването към случаи на влошено здраве, в които няма изключителност; срещу навлизане чрез помилване в правомощия на други власти, които имат инструменти да регулират тежестта на репресията в хода на изтърпяване на наказанието; срещу рисковете помилването да доведе до ревизия на присъдата, омаловажаване на тежестта на престъплението, поощряване на престъпен модел на поведение, застрашаване на членове на обществото от рецидив на осъдения.
- Да бъдат предоставени извлечения от протоколите от заседания на комисията, в които тези въпроси са обсъждани по принцип, без да се засягат лични данни и права на трети лица. Ако такива обсъждания е нямало, да се изясни причината за това.