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"Прогресивна България" се оплака от политически натиск заради Йотова

Управляващите отново не позволиха да се разгледа предложение на опозицията по казуса с помилванията

15 Окт. 2026Обновена
Според Янка Тянкова от Освобождението досега няма случай да се публикуват актовете за помилване на осъдените.
БГНЕС
Според Янка Тянкова от Освобождението досега няма случай да се публикуват актовете за помилване на осъдените.

Не стихва битката в парламента около темата за помилванията на осъдени престъпници, която засяга действащия президент и кандидат на изборите Илияна Йотова. Днес депутатите от "Прогресивна България" отново не позволиха в парламентарната правна комисия да се разгледа опозиционен законопроект, който се обявява за повече прозрачност при помилванията. Казусът е в публичното пространство, откакто опозицията разкри случая с осъдения наркотрафикант Огнян Атанасов.

Става въпрос за поправки в Закона за Държавен вестник, внесени от "Продължаваме Промяната", които целят да задължат президентството да публикува указите за помилване. Вчера всички опозиционни формации обединиха сили, за да свикат извънредно заседание на правната комисия, на което да се обсъдят промените на първо четене. Управляващите обаче ги бойкотираха и заседанието не се състоя, както стана и с поисканото от опозицията извънредно заседание на парламента за изслушване по темата за помилванията.

Днес комисията се събра, за да обсъди поправки в Наказателния кодекс, и опонентите на властта поискаха споменатия законопроект да влезе в дневния ред. От ПБ се бяха подготвили за съпротива – депутатът Даниела Кършева обвини опозицията в "ситуационен пиар и опит за законодателство, насочено за целите на предизборната кампания". Според нея цялата тема за помилванията цели да отмести фокуса от ролята на правосъдното министерство в тази процедура, а именно да събере и предостави на президентството всички данни за лице, което желае да бъде помилвано.

Съпартийката ѝ Николета Тодорова заяви, че предложението е "на границата на конституционната допустимост", тъй като според законопроекта се публикуват конкретни данни за наказанието на получилия помилване. Това би позволило да бъде публично идентифициран, нарушавайки правото му на личен живот. Освен това Тодорова смята, че така Държавен вестник ще се превърне "в инструмент за политически натиск, прикрит зад претенциите за прозрачност".

Петър Петров от "Възраждане" се възмути, че управляващите фактически обсъждат законопроекта по същество, без дори да е гласувано включването му в дневния ред. А Стою Стоев от ПП изтъкна, че според предложението указите биха се публикували по начин, който не позволява идентифицирането на осъдения.

Председателят на комисията Янка Тянкова от ПБ се позова на справка, според която в нито един момент досега – и при Търновската Конституция, и при социалистическите Конституции, и при настоящия основен закон, актовете за помилване не са се публикували. Така показа, че ПБ няма намерение да промени позицията си в спора.

Цялата опозиция – ПП, ДБ, "Възраждане", ДПС и ГЕРБ, гласува за влизането на законопроекта в дневния ред, но управляващите с тяхното мнозинство го отхвърлиха.

Проверка на "Сега" показа, че 110 преписки по молби за помилване са решени в разрез с правилата, по които е работила помощната комисия към вицепрезидента, докато постът се заемаше от Илияна Йотова.

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