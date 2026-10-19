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Йотова даде на прокуратурата помилването на Петричкия Ескобар

Президентката настоява да се проверят твърденията за нарушения и корупционни практики

Днес, 19:24
Илияна Йотова
БГНЕС
Илияна Йотова

Президентът Илияна Йотова е сезира прокуратурата днес с искане да бъдат проверени публично изнесени твърдения за нарушения в процедурата по помилване на Огнян Атанасов. Това отговориха от президентството на въпроси на "Сега" по темата.

В отговора се казва също, че се иска проверка включително за потенциални корупционни практики, както и на обстоятелствата около съхраняването и разпространението на записи от охранителните камери на Софийския затвор. "Държавният глава очаква проверката да бъде извършена в законоустановените срокове и компетентните органи да уведомят обществеността за резултатите от нея", завършва съобщението.

Прокурорската проверка би била идеално извинение да не се предоставя информация по случая.

Както е известно, Йотова опрости 10 години от наказанието на "Петричкия Ескобар", позовавайки се на експертиза, според която оставането в затвора би застрашило живота му. Към момента на помилването му изпълнението на присъдата вече е било прекъснато за 2 години по здравословни причини.

След помилването той като по чудо оздравява и през 2025 г. е заловен е с 5 кг кокаин. Разследването по този случай вече е на финал.

Запитана има ли обяснение на този факт, Илияна Йотова заяви миналия месец пред Нова телевизия, че е "учудена", защото според лекарското заключение Атанасов "не би трябвало да може да стане от инвалидната количка".

Откакто гръмна скандалът, Йотова се обявява за жертва и не признава никаква отговорност. Тя повтаря, че министър на правосъдието по това време е била Надежда Йорданова, а на здравеопазването - Асена Сербезова. Но "Прогресивна България" досега прави всичко възможно в парламента да няма изслушване по темата.

Според публичния регистър на помилванията Атанасов е осъден в Солун през 2019 г. за внос, трафик и продажба на наркотици в Гърция на 15 г. лишаване от свобода, от които е изтърпял 5 години. "През времето от извършване на деянията до постановяване на присъдата - почти 20 години - здравословното състояние на молителя се влошава много прогресивно. Становището на експертната лекарска комисия сочи изключително тежки заболявания, включително и хронични насложили се такива, които крият риск за живота на молителя, изискват специализирано лечение и наблюдение, което не може да му бъде осигурено в болничните заведения на местата за лишаване от свобода. Същият е в прекъсване на изтърпяването на наказанието от две години. Изтърпяването на наказанието е несъвместимо на практика с изключително тежкото здравословно състояние, представляващо опасност за живота на молителя и би било проява на нехуманно отношение. Помилван е с остатъка от наказанието с Указ № 119 от 5 декември 2022 г.", гласи информацията за него. 

Междувременно видео, което беше публикувано в медиите, показа как Атанасов се бие в затвора дни преди да бъде помилван като "изключително болен".

А "Сега" разкри, че 110 други преписки за помилване при Йотова са на ръба на закона.

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