Допълнителен стаж увеличи пенсия със 184,55 евро

Работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си със 184,55 евро при служебното преизчисление на пенсиите, което се прави ежегодно за хората, които продължават да работят. Това става ясно от любопитен материал, публикуван в новия информационен бюлетин на Националния осигурителен институт.

Общо 356 079 пенсии са били преизчислени от 1 април тази година. За пръв път допълнителен стаж са имали 79 781 души. Общият брой на преизчислените пенсии намалява спрямо 2025 г. със 7622 броя. Все по-голям дял от тях са инвалидни пенсии – 37,8% при 33% през 2024 и 35% през 2025 г.

Пенсиите се преизчисляват поради допълнителен осигурителен стаж по два начина, като между двата има ключова разлика. При служебното преизчисление, което се прави от 1 април всяка година, се взема предвид осигурителният стаж, но не и осигурителният доход на пенсионера. Ползва се средният осигурителен доход. Ако за пенсионера е изгодно да включи и влиянието на своя осигурителен доход, е добре сам да подаде заявление, защото само тогава се ползва и конкретният осигурителен доход. Заявлението се подава еднократно и след това преизчислението е всяка година от една и съща дата.

За да бъде включена дадена пенсия в механизма за служебно преизчисляване, е необходимо пенсионерът да е придобил осигурителен стаж през предходната календарна година, както и преди датата на служебното преизчисляване да не е подавал заявление за преизчисляване на пенсията с допълнително придобития след пенсионирането осигурителен стаж и осигурителен доход. В случай че има подадено заявление, то се изпълнява с приоритет.

184,55 евро е максималното увеличение в абсолютна стойност в резултат на преизчислението. Средното увеличение е далеч по-скромно – 9,03 евро, при 16,36 лв. през 2025 г. (8,37 евро).

Най-голямата сума е отчетена при пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Доста получатели на инвалидна пенсия обаче също продължават да работят, при това често в държавната администрация. При тях също има много внушително увеличение – пенсионер е успял да увеличи инвалидната си пенсия със 149,14 евро. Средното увеличение при инвалидните пенсии за общо заболяване е 9,04 евро – по-високо от това при пенсиите за осигурителен стаж и възраст.

Най-често увеличението е между 1 и 10 евро – в този диапазон е ефектът за 134 778 пенсии. С 10-20 евро са нараснали 48 738 пенсии. Увеличение над 20 евро е отчетено при 11 717 преизчислени пенсии, или 13,69% от всички. Не са много обаче и пенсиите, при които ефектът е до 1 евро – 10 262.

Дори един ден допълнително осигурителен стаж стига, за да попадне една пенсия в преизчислението. Най-често обаче допълнителният стаж е между 1 и 12 месеца – при 162 358 пенсии. Доста са хората със зачетен допълнително стаж между 1 и 5 г. – 134 645 души. Интересна промяна има при хората със стаж под 1 месец – те са намалели наполовина спрямо 2025 г. и са 17 915 души.