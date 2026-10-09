Фейсбук/Илияна Йотова Момент от предизвикалото дискусии участие на детския танцов ансамбъл "Загорче" в предизборната среща на Илияна Йотова със симпатизанти в Стара Загора. Участието на деца в предизборни кампании е забранено.

Президентът Илияна Йотова е отказала участие в предизборен дебат в предаването "Извън ефир" с очертаващия се като неин основен опонент на изборите за държавен глава на 25 октомври - Андрей Гюров. В изпратения до предаването отказ се посочва, че първо ще се изчакат резултатите от първия тур и едва тогава ще бъдат водени разговори за последващ дебат в национален ефир. Самият Гюров е приел предложението.

Отказът веднага предизвика реакция в политическите среди. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов написа в профила си във "Фейсбук": "Илияна Йотова отказа дебат с Андрей Гюров преди първи тур. С писмо до "Извън ефир" (където се проведе големият предизборен дебат за парламентарните избори), щабът на Йотова отклонява поканата, която щабът на Гюров вече беше приел. Жалко, че няма преди първи тур да разберем кой хем е за мир, хем не подкрепя искането за спиране на огъня преди мирни преговори, кой се бори с кирилицата и кой - с арабските цифри и докъде е проверката на процеса по помилване на наркотрафикант."

Любопитното е, че на срещата на Йотова със симпатизанти в Стара Загора снощи тя два пъти е подчертала: "Не искат да се срещат с нас. Не искат дебати."

Както и във Варна - бе описано в "Сега", и в Стара Загора Йотова и Вълчев забраняват въпроси от публиката. В словото си пред симпатизантите тя споменава нова своя битка срещу неясни врагове - казва, че ще спаси Иван Вазов, понеже противниците й искали да го забранят. Няма данни за такива попълзновения.

На въпросната среща имаше и изпълнение на детски танцов ансамбъл "Загорче". Присъстващи обаче посочиха, че Държавната агенция за закрила на детето определя като нарушение присъствието и организирано участие на деца в политически митинги и партийни събития.

Днес пък държавният глава откри във военния завод "Арсенал" в Казанлък нова инсталация за производство на нитроцелулоза. Както е известно, част от произвежданата в България продукция на военните заводи отива за въоръжени конфликти по света, включително и в Украйна. А именно Йотова се е изказвала многократно за мирно решаване на подобни конфликти. Не става ясно в качеството си на каква Йотова открива цеха - като президент и главнокомандващ или като кандидат за такъв и борец за мир.