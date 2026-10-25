ПБ плаши избирателите със сглобка на Пеевски и Гюров

Макар и стъписани от внезапния обрат на президентските избори, управляващите отричат, че се нуждаят от политическа подкрепа за предстоящия балотаж, и се надяват, че ще повлияят на избирателите с предупреждения, че ако Илияна Йотова загуби, т.нар. "сглобка" ще се върне. Така поне изглежда от първите им коментари за резултатите.

"Някои от нас подцениха тези избори", призна най-напред Петър Витанов, водач на парламентарната група на "Прогресивна България", пред журналисти. Той допусна, че опонентите им са успели в по-голяма степен да мобилизират поддръжниците си, и изрази надежда, че през следващата седмица до балотажа Илияна Йотова ще обърне тази тенденция.

Малко по-късно Витанов даде интервю за БНТ, в което беше променил тона си. Той обяви, че избирателите са били отблъснати от "черната предизборна кампания", както и че поддръжниците на Йотова се успокоили от голямата преднина, която ѝ даваха социологическите проучвания. Уверено твърдеше, че комитетът на Андрей Гюров е стигнал предела на своята мобилизация, а лагерът на Йотова разполага с много по-голям резерв от потенциални избиратели.

Витанов с лекота отхвърли допусканията, че слабата реакция на правителството по атаките в Черно море и неговите полицейски акции срещу кметове на ДПС са отблъснали гласоподавателите. Не допусна и грешка на ПБ в подхода им към инцидента със Соня Колтуклиева, като определи обществения отзвук като "истеризиране". Бойкота на изборите, който направиха опозиционни партии , определи като "прелюдия към търсене на политически сделки" и отрече, че ще има такива.

Подобен беше и тонът на Емил Стоименов, съпредседател на комитета на Йотова, пред медиите. Той смята, че обществото се е успокоило, след като си е "върнало държавността" след парламентарните избори на 19 април, на които ПБ победи. Той направо заплаши избирателите, че ако гласуват за Гюров, ще получат отново сглобка с Делян Пеевски. Стоименов стигна дотам, че диагностира избирателите с "деменция", защото забравили, че "преди година същите тези хора, които се кълнат в демокрацията, управляваха с Пеевски в сглобка".

А зам.-шефът на групата на ПБ Слави Василев врява, че тъй като "държавата е в сигурни ръце, за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на "Дондуков" 2". "Всеки друг анализ е празнословие", декларира убедено той във Фейсбук. От една страна той предрича, че малката разлика между първите двама ще събуди поддръжниците на Йотова, а от друга заклева симпатизантите ѝ да не се подават на "пораженческото мислене" заради "самохвалството на пепета и дебета".

"Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя", заключава самоуверено Василев.