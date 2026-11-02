С машинния вот изборните резултати бяха готови за часове

БГНЕС Фактор за бързината е и подобрената организация при приемането на протоколите, която се забеляза още на предните избори през април т.г.

За изключително кратко време този път получихме първите официални резултати от изборите. Към 9:15 ч. на 2 ноември на сайта на ЦИК вече бяха публикувани секционните протоколи – от страната и чужбина, обработени на 100 процента в районните избирателни комисии. Роля за това изигра не само слабата избирателна активност, която създаде по-малко работа на избирателните комисии, но и машините като основен метод на гласуване.

Изборният ден приключи в 20:00 ч. на 1 ноември, като само по изключение на места продължи малко повече, след което секционните комисии трябваше да подготвят първичните резултати. Преди това ставаше с броене на хартиени и машинни бюлетини – поотделно, на ръка, за всеки участник във вота. След това данните се попълваха – отново на ръка, в хартиени протоколи. Тук вече идваше голямото затруднение за членовете на комисии, особено при сумирането на резултатите.

Сега на повечето места се гласува с машини – 9354 секции в страната и 242 в чужбина, а резултатите се отчитат с протокол, който устройството разпечатва. Данните се използват за попълването на черновата на секционния протокол, където освен това се вписват и други числа – като броят на избирателите в секцията, броят на гласувалите, неизползваните бюлетини и т.н. Отделно от това трябваше да се броят контролните разписки, отпечатани от машините – като допълнителна гаранция за точността на вота. Ако контролите в черновите излизат, тогава данните се прехвърлят в секционните протоколи, които се занасят за проверка в районните комисии.

Изглежда употребата на машините и подобрената организация при приемането на книжата, която се забеляза още на последните парламентарни избори през април т.г., доста са ускорили процеса. Нямаше и особени оплаквания от страна на служителите на комисиите.

РЕМОНТ

Преди вота се проведе планиран от доста време ремонт на машините за гласуване, който беше поверен на частната фирма "Сиела Норма", която от години се занимава с поддръжката на устройствата. По данни на изпълнителния директор на фирмата Веселин Тодоров, изнесени пред "Твоят ден" на "Нова нюз", ремонтът е излязъл около 115 евро на устройство.

На първия тур около 0.3 на сто от машините са имали проблеми, а на втория – 0.2 на сто, по информация на Тодоров.