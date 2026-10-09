Румънски крайни националисти бяха в парламента по покана на ПБ

Делегация на румънски националисти се е срещнала вчера в София с депутати от "Прогресивна България". Тя е имала срещи в парламента, включително с Румен Петков от АБВ, който е един от най-близките до руското посолство български политици, подкрепящ правителството на Румен Радев, съобщи "Дневник".

За срещата е разказал депутатът Дан Дунгачу от Алианса за обединение на румънците (AUR). Това е партия, която е определяна като крайнодясна националистическа, евроскептична и популистка формация. Нейният лидер Джордже Симион, известен и с това, че показва карти на Велика Румъния с включена в нея българската Южна Добруджа, водеше миналия май след първия тур на президентските избори. Той бе победен от проевропейския букурещки кмет Никушор Дан.

В момента AUR най-популярната партия в Румъния. Проучване на INSCOP Research от 1-7 септември ѝ дава над 39% подкрепа, ако изборите са сега. Следват социалдемократите с два пъти по-нисък резултат. В Европа AUR е член на групата Европейски консерватори и реформисти (ECR) заедно с Движение за права и свободи (ДПС) и "Има такъв народ" (ИТН).

"В сърдечна атмосфера се срещнахме, наред с други още и с: Мартин Мариов Жлябинков, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; Георги Чакъров, заместник-председател на същата комисия; Нели Андреева, заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения в българския парламент и бивш заместник-министър на транспорта. Всички те са млади и перспективни членове на управляващата партия", описва Дунгачу и добавя снимки от срещите в парламента в София.

От румънска страна са присъствали Дан Дунгачу, първи заместник-председател на AUR, Джанина Шербан, заместник-председател на Камарата на депутатите на Румъния, Габриел Флоря, депутат и Василе Сфетку, съветник. Това пише на сайта на AUR.

Разговорът с Румен Петков е описан като "изключително важен" и засягал "развитието на двустранните отношения, еволюцията на Европа и стратегическите регионални промени".

Дънгачу прави и важно, според него, уточнение за това каква партия е "Прогресивна България". Макар в ядрото си тя да е лява и да е подкрепяна от леви формации, Дунгачу казва: "Не, това не е "прогресивна" партия! Партията, която понастоящем разполага със солидно мнозинство в парламента в София, излъчва министър-председателя, а също така ще излъчи и президента, е патриотична, суверенистка и консервативна партия".

Двете страни обсъдили "съвместните действия и гласуването на европейско равнище".

Румънската телевизия Digi24 публикува материал на 8 октомври със заглавие:

„Дунгачу и други членове на AUR се срещнаха с партията на проруския премиер на България, наричана петата колона на Путин“.

Медията обръща специално внимание на политическите позиции на Румен Радев.

Digi24 цитира оценки на западни издания, включително италианския La Repubblica, които разглеждат Радев като политик, чиито позиции спрямо Русия и Украйна могат да създадат напрежение в ЕС.