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ПБ променя статута на шефа на разузнаването

Премахва се възможността негов заместник да управлява агенцията след изтичането на мандата му

Днес, 06:30
Антоан Гечев беше преизбран начело на ДАР преди броени месеци.
БГНЕС
Антоан Гечев беше преизбран начело на ДАР преди броени месеци.

Правителството внесе в Народното събрание проект със законодателни предложения, засягащи цивилното разузнаване. Един от текстовете засяга статута на шефа на специализираната служба – да остане на поста си и след като изтече 5-годишният му мандат, докато му бъде избран наследник.

Председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ сега се избира от парламента, по предложение на Министерския съвет. Настоящият шеф на агенцията Антоан Гечев беше преизбран от доминирания от "Прогресивна България" парламент през юли. Той кара втори мандат, който по действащия закон му е последен.

В мотивите на законопроекта неясно се обяснява, че целта на промяната е "да уреди хипотезата на несвоевременно изпълнение на функцията на законодателната власт по избор на орган на изпълнителната власт". Посочва се, че трябва да се уреди "преход и правоприемство между председателя, чиито пълномощия изтичат, и новоизбрания председател".

Съвсем директно се казва, че целта е да не се допуска някой от заместниците на председателя да ръководи вместо него агенцията след изтичането на мандата му в преходния период до избора на негов наследник. "Изтичането на петгодишния срок на пълномощията на председателя на ДАР е предвидима хипотеза за прекратяване и при нея изборът на следващ председател не трябва да бъде опосредстван от временно назначаване на някой от заместник-председателите за изпълняващ длъжността председател", казва се в мотивите.

В действащия закон този вариант – зам.-шеф на разузнаването да го управлява, влиза в действие, когато председателят бъде освободен предсрочно – при оставка, несъвместимост, нарушение и т.н. Тази хипотеза управляващите я запазват.

През последните години имаше множество случаи в различни органи и служби, например прокуратурата и ДАНС, да се управляват временно от заместници на отстранен или напуснал ръководител.

По предложенията на ПБ ще стане възможно служители на ДАР да прескачат стъпала по кариерната стълбица. В промените е записано, че развитието в кариерата се осъществява "чрез последователно преминаване в по-висок ранг и степен" според условия, определени в правилника към закона. В същото време се добавя, че присъждането или отнемането на ранга "главен разузнавач" може да се извършва и без да се спазва изискването за последователно израстване. Като мотив се посочва, че трябва да се създаде възможност за промени в ръководния състав.

Любопитен момент е нова разпоредба, засягаща разузнавачите под прикритие. В законопроекта се казва, че "за изпълнение на разузнавателни задачи с прикриващо правоотношение председателят на агенцията може да назначава лица, които са в трудови или служебни правоотношения с друг работодател или орган по назначаване". Иначе казано, хора, които работят в други държавни институции и фирми ще могат да вършат работа под прикритие за разузнаването.

Опозиционни критики

Законопроектът вече събира недоволството на парламентарната опозиция. Божидар Божанов – един от лидерите на "Демократична България", публикува в мрежата Х списък с критични моменти – например, че се създава възможност за бърза кариерна писта при разузнавачите, трудът на шефовете и държавните служители ще се зачита като първа категория, а директорите на дирекции няма да подават декларации за имущество и интереси по антикорупционния закон.

"Реформа няма да има, само ще си кадруват и ще осигуряват лесно пенсиониране на някои началници", обобщава мнението си Божанов.

 

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