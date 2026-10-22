Гард на НСО прати Соня Колтуклиева в болница след събрание на ПБ

Грозни сцени се разиграха пред централата на "Прогресивна България" (ПБ) днес, където имаше партийно събрание с участието на Румен Радев и другите водещи лица на партията. Соня Колтуклиева от сайта ПИК се озова в болница след блъскане от гард на НСО.

Вярна на стила си, пред офиса Колтуклиева посрещаше и изпращаше политиците с въпроси, предавайки на живо в интернет. "Госпожо Доцова, защо два пъти проваляте изслушванията за помилването на вицепрезидентката Илияна Йотова", попита тя председателката на парламента при тръгването ѝ. От разпространените видеа става ясно, че още при опита да зададе въпроса, охраната блъска Колтуклиева. Михаела Доцова се качва в черна лимузина, а Колтуклиева казва: "Излез! От какво се страхуваш?", опитвайки да отвори вратата на колата. Доцова я затваря - някъде в този момент гард я блъска на земята. Чува се писък на Колтуклиева, след което тя лежи, а Доцова си тръгва невъзмутимо. Наоколо се събират хора от ПБ без нищо да направят, а журналисти се възмущават.

Грозният екшън се случи малко след изявлението на Радев пред журналисти, в което той охули Европейския парламент, задето си позволил реакция срещу българската власт. Колкуклиева остана да задава въпроси на политиците от ПБ.

Според различни информации сега тя се намира в Спешното отделение на Военно-медицинска академия с извадено рамо и мозъчно сътресение.

Това е вторият подобен инцидент с охраната на ПБ, след като взеха властта. Първият бе с Румен Радев и Гергана Петрова в Струмяни. Тогава журналистката Гергана Петрова, която информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите, се опита да зададе неудобни въпроси на премиера. Тогава тя бе арестувана под предлог, че няма лична карта. Тогава вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на полицията в Благоевград. Но депутатът от ПБ Стефан Белчев обяви, че Гергана Петрова е направила "класическо активно мероприятие" и е използвала бедствието за личен и политически ПР. Белчев определя настойчивите въпроси защо властите бездействат в бедствието "реване" на опозицията, а случилото се при посещението на Румен Радев – "евтин цирк". Самият Радев разпореди проверка по случая, но не е ясно дали и как е приключила.

РЕАКЦИИ

Социалните мрежи избухнаха с възмущение. Отношение взеха и политици от различни партии.

“Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!”, написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

“Това е резултатът, когато премиерът, президентът и председателят на НС са от една партия. Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!”, смята съпредседателят на ПП Асен Василев.

"Не може да посягаш на жена! Имам огромни разминавания със Соня Колтуклиева и начина, по който прави журналистика, но нищо не оправдава подобно отношение и употреба на сила. Реакцията на НСО е под всякаква критика. Службата е към президента и Илияна Йотова трябва незабавно да изиска обяснения и да потърси отговорност. Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!", коментира Ивайло Мирчев.

“Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията. Хората, които търсят отговори от управляващите, не са заплаха за националната сигурност. Агресията и упражняването на сила срещу тях са напълно недопустими и непрофесионални - особено от служители, чиято задача е да гарантират сигурността. Настоявам за оставката на директора на НСО, ген. Емил Тонев. Ръководителят на службата носи отговорност за професионализма, дисциплината и поведението на подчинените си. Доверието в институциите започва с поемането на ясна отговорност. Никой не може да бъде над нея. Президентът и премиерът не могат да мълчат. Очаквам реакция на г-жа Йотова - НСО е на нейно подчинение. Както и на премиера г-н Радев, който осигури преназначаването на Емил Тонев в замяна на други ключови назначения в службите,” написа във “Фейсбук” кандидатът за президент Андрей Гюров.

Оправдания

Ръководството на НСО разпореди незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Същевременно Националната служба за охрана призовава да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомня, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

