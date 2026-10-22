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Премиерът обвини българските евродепутати, че манипулират ЕП

Сглобката е жива и възпрепятства борбата с олигархията, обяви Радев

22 Окт. 2026Обновена

Според премиера Румен Радев българските членове на Европейския парламент (ЕП) са подвели органа да включи критики срещу неговото правителство в своята резолюция, приета по повод атаките в Черно море.

Пред журналисти, събрани пред партийната централа на "Прогресивна България", Радев обяви, че българските евродепутати използват парламента на ЕС, за да водят политическа битка в България. "Точно в момент, в който полагаме всички усилия да решаваме въпроси от критична важност за нашата сигурност, ЕП, за съжаление, се използва като инструмент от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна, за да водят водят обречена за тях предизборна кампания на национално ниво", атакува премиерът.

Той убедено заяви, че евродепутатите са манипулирали и подвели европейските политически партии, в които членуват, за да получат тяхната подкрепа. "Там има, представете си - ЕП разпорежда на суверенна държава като България кога и какви решения да предприеме!", с възмутен глас каза той. Не обясни по какъв начин според него се е случила предполагаемата манипулация.

Гневът му беше предизвикан от настояването в резолюцията страната ни да потвърди до 30 октомври т.г., че ще участва в антидрон инициативата на НАТО. Радев изтъкна, че неговият министър на отбраната Димитър Стоянов вече е обявил намеренията на правителството. В парламента Стоянов беше казал, че България е готова да се включи в проекта за борба с нисколетящи заплахи.

Премиерът се закани, че ПБ ще обяви публично имената на разгневилите го евродепутати - макар че сам призна, че те са подписали резолюцията. Наскоро създадената партия на Радев няма свои представители в ЕП.

Веднага след гневното си изявление Радев написа и писмо до ЕП и неговата председателка на ЕП Роберта Мецола, в което повтори обвиненията си. "От името на българското правителство изразявам категорично несъгласие и недоумение от включването в последния момент в проекта на резолюция на ЕП за Черно море под формата на т. 6, формално предложение от партията на Зелените, предявяващо претенции за слаб дипломатически отговор и реакция спрямо Русия и липса на конкретни действия", пише Радев. Според него положителната оценка и подкрепа за действията на България за бързо предприетите действия и провеждане на спасителни операции за бедстващите екипажи на поразените кораби, заложени в предходните текстове на резолюцията, на практика се отхвърлят в добавената в последния момент т.6. По този начин се отрича и смисъла на самия документ – да изрази солидарност и подкрепа на Европейския парламент с действията на двете черноморски страни.

„Нелепо е евродепутати да ни призовават за присъединяване към анти-дроновата инициатива на НАТО при положение, че българският министър на отбраната вече обяви решението за присъединяването на България към нея. Още повече, че тази инициатива е обявена през февруари 2025 г. и правителствата на българските евродепутати, които днес внасят подобни текстове, не са направили нищо за включването на страната ни в нея. Не приемаме и евродепутати да ни налагат с назидателен тон, какви суверенни решения трябва да вземе българското правителство. Винаги сме разглеждали Европейския парламент като уважавана институция, чиято цел е да укрепва проевропейския консенсус в нашите общества, а не да създава почва за манипулации и разделение“, отбелязва още Румен Радев.

 

Филмът "Сглобката се завръща"

Радев отново подхвана предпочитаната от него напоследък тема за "сглобките", която експлоатира активно в предизборната кампания. "Сглобката е жива и, макар и в опозиция, нейните лидери правят всичко възможно, за да възпрепятстват борбата с олигархията", заяви Радев. Не посочи конкретно с какво му пречат политическите му опоненти в тази борба.

Той отхвърли като "абсолютно несъстоятелни" нападките на ДПС, че започва нов Възродителен процес с полицейските акции срещу висши фигури от партията на Делян Пеевски. Отрече и твърденията на лидера на ДПС, че шефът на митниците е притискал арестувания кмет на Белица и зам.-председател на партията Радослав Ревански.

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