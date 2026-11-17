maritime.bg Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.

Танкерът GAS HUSKY, плаващ под либерийски флаг (IMO: 9507764) и с гръцки собственик, е бил поразен от дронове на около 55 морски мили югоизточно от Варна, в рамките на изключителната икономическа зона на България. Това съобщиха от румънската морска администрация, докато от българска страна все още липсва официална информация.

Според източници от разследването на инцидента, цитирани от БНР, плавателният съд е потънал на около 50 морски мили източно от Бяла. В момента тече спасителна операция за екипажа.

По данни на Maritime.bg военни хеликоптери вече транспортират спасени моряци до морската вертолетна авиобаза "Чайка" край Варна. Постъпила е информация, че целият екипаж е открит на спасителен плот. Очаква се спасените моряци да бъдат докарани на сушата около 12:20-12:45 ч.

Моторният кораб е подал уведомление за пристигане на пристанище Мидия, преди да изчезне от радарите около полунощ. Той е превозвал товар от 3403,032 метрични тона пропан-бутан. Екипажът се състои от 19 души, всички филипински граждани. Последното пристанище, на което е акостирал газовозът, е било Александрия, Египет.

Аварийният радиобуй (EPIRB) на GAS HUSKY се е активирал тази сутрин в 8:02 ч., съобщи Maritime.bg. Последната известна позиция на плавателния съд е на 14,5 морски мили от мястото, където вчера се преобърна товарният кораб BETUL 8, атакуван с морски дронове.

По информация на Maritime.bg България е активирала авиация в операция за обследване на района. Към последната известна позиция на GAS HUSKY е бил изпратен щурмовик Су-25 от състава на ВВС. Самолетът е излетял в 10:25 ч. от Балчик и е извършил разузнаване от въздуха в района.

Във водата е открит спасителен плот с хора, от който е изстреляна сигнална ракета. Активиран е бил и хеликоптер "Кугар" за спасяване на бедстващите, а малко след 11:00 ч. към мястото на инцидента е насочен и катер на Главна дирекция "Гранична полиция".

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция "Аварийно-спасителни дейности" към ИА "Морска администрация" за участие на авиация в издирвателните дейности.

Това е общо седмият кораб, поразен при военен удар в българските води на Черно море през последния месец и половина. И до днес правителството отказва да посочи източник на атаките.