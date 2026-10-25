FT: Черно море e по-опасно от Персийския залив

Повече от 570 кораба са били подложени на атаки в Черно море от началото на 2026 г., а най-малко 40 моряци са загинали, съобщава Financial Times, позовавайки се на анализатори.

Черно море се е превърнало в най-смъртоносния район за търговското корабоплаване. Според някои оценки броят на атаките там надвишава повече от шест пъти този в Персийския залив.

От юли до септември около 387 кораба са били засегнати от удари — над пет пъти повече в сравнение с предходното тримесечие. Част от корабите са пострадали при обстрели на пристанища, а други са били пряка цел на атаките. FT отбелязва, че информацията за ударите остава непълна, поради което е трудно да се установи точният мащаб на щетите.

Ескалацията е свързана, наред с други фактори, с украинската кампания срещу руски кораби. Тя започва с опити за прекъсване на доставките на дизелово гориво от Крим, а впоследствие обхваща и Керченския проток. В отговор Русия засилва атаките срещу кораби, влизащи в украински пристанища, и ги продължава дори след намаляването на интензивността на украинските удари.

По данни на оператора TIS през септември пристанищата в района на Голяма Одеса са обслужили по-малко от десет кораба в сравнение с около 400 през юли. За същия месец руският износ на зърно през черноморските и азовските пристанища е намалял шест пъти спрямо август. Русия пренасочва зърнените товари към по-скъпи маршрути през Балтийско море и Далечния изток.

Цената на застраховките срещу военни рискове може да достигне 15% от стойността на корпуса на кораба - почти два пъти повече, отколкото в Персийския залив. Това принуждава корабособствениците да използват по-стари плавателни съдове. Някои от тях са на възраст до 50 години, а техническото им състояние създава висок риск да бъдат задържани в европейски пристанища.