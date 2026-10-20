Протест срещу Радев и Йотова повтаря: Вие сте национални предатели!

Различни граждански демонстрации се засичат по време в центъра на София.

От 18 часа започна протестът на инициативния комитет "Бъдеще в България", създаден от медици и студенти. Пред здравното министерство те настояват за реформа в системата, подобряване на заплащането и условията за специализация.

Малко по-късно започна демонстрация пред президентството срещу външната политика на премиера Румен Радев и държавния глава Илияна Йотова. Поводът за недоволството конкретно дадоха атаките срещу кораби в Черно море. "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!", пишат в анонса си инициаторите на антиправителствения протест. Сред тях са бившият депутат от ПП Лена Бориславова, ексминистърът на отбраната Тодор Тагарев и др.

По-рано днес Радев заяви пред журналисти, че протестът е опит да се възстанови т.нар. "сглобка". "Замисълът на организаторите на протеста става все по-ясен – да възкресят сглобката, да изперат Борисов и Пеевски, да се върнат заедно с тях на власт, защото сами не могат, да ни набутат във войната", обяви премиерът.

За тази вечер беше насрочен и протест на студенти и преподаватели от НАТФИЗ, които негодуват срещу ръководството на висшето училище и настояват за оставката му. Демонстрацията беше преместена за четвъртък по същото време заради желанието на младите да се разграничат от политическата проява срещу правителството.

Ораторите обвиняват Радев и Йотова, че са национални предатели с действията си по повод ударите на руските дронове. Протестът скандира: Оставка и Тук не е Москва!

Очаквайте развитие.